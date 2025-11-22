Saša Pavlin Stošić: Odraščala sem med močnimi ženskami (Suzy)

ISKREN POGOVOR

Karizmatična igralka je neposredna, brez odvečnega olepševanja stvarnosti. Njeni jasni in odločni pogledi na življenjske okoliščine so eksaktni, tako kakor ona sama pri kreiranju različnih vlog.

Ne mara napuha, zato jo odbija elitizem, uživa pa v potapljanju v globine svojega izraznega poklica. Trenutno je razvejana med tremi najbolj obljudenimi umetniškimi sferami, torej med ljubljansko Dramo, 'špasnim' gledališčem iz Mengša in televizijsko serijo Nemirna kri, v kateri se dokazuje kot kriminalistka. Ustvarjalna raznolikost jo bogati in navdihuje, da iz sebe iztisne čim širšo paleto čustvenega naboja. V najnovejši predstavi Obiski vedno zvonijo ob nepravem času dobimo vpogled v zakulisje, kjer se pokaže, kaj vse so igralci pripravljeni storiti, da bi rešili neko gledališko delo. Kako ...