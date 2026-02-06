Sašo Avsenik na belih strminah: nadaljuje družinsko tradicijo (Suzy)

Tokrat so pozorni opazovalci ujeli prizor, ki je bil hkrati prikupen, skoraj filmski in poln družinske topline. Sašo Avsenik je s svojima starejšima hčerkama užival na smučanju. Čeprav potomec svetovno uspešne glasbene rodbine velja za človeka, ki svojo intimo skrbno varuje kot dragoceno melodijo, ki je ne zaigra vsakomur, ga je zimska idila le prepričala, da se je pokazal v očetovski vlogi. In prav je tako, saj je trenutek nosil nekaj simboličnega, kajti dekleti sta že četrta generacija Avsenikov, ki stoji na Elanovih smučeh. V času, ko se tradicije pogosto izgubijo hitreje kot rokavice na smučišču, je takšna zvestoba prava redkost. 'Dilce' slavnega slovenskega proizvajalca so družinska dediščina, ki se skrbno prenaša iz roda v rod, skoraj tako naravno kot glasba v njihovih srcih.