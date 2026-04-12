Še pomnite, tovariši? Slovenija je imela žirante (Suzy)

Do danes se je med žiranti zamenjalo že veliko obrazov in ne preseneča nas, da bomo v prihodnji izvedbi znova priča korenitim rošadam. Ob tej priložnosti smo pokukali v preteklost in izbrali najboljše in najslabše razsodnike.

Šef

Branko Čakarmiš si je kot programski direktor na komercialni televiziji kar sam dodelil vlogo ocenjevalca drugih. Strogost je bila prebrisano zaigrana, saj tisti, ki ga poznajo, vedo, da je prej ljubek mišek kot zlovešč zmaj. To je v zaodrju spoznal tudi Žan Serčič.

Rekorderka Med ženskami je najdaljši staž dosegla baletna plesalka Ana Klašnja. V osmih sezonah je podajala svoja mnenja, točila solze in zadrževala dih, čeprav se je pogosto zdelo, da je njen glavni prispevek modna revija različnih oblek, pričesk in nakita.

Rekorderka

Med ženskami je najdaljši staž dosegla baletna plesalka Ana Klašnja. V osmih sezonah je podajala svoja mnenja, točila solze in zadrževala dih, čeprav se je pogosto zdelo, da je njen glavni prispevek modna revija različnih oblek, pričesk in nakita.

V tretje ni šlo V želji po nečem novem, bolj svežem in ekskluzivnem so plesnega genija Andreja Škufco po dveh sezonah nadomestili z nekom, ki do danes še ni pokazal niti kančka talenta. Tudi o svežini težko govorimo, kadar beseda nanese na Boruta Pahorja – kvečjemu je mojster v tem, da se vmeša v vsako »čorbo«.

V tretje ni šlo

V želji po nečem novem, bolj svežem in ekskluzivnem so plesnega genija Andreja Škufco po dveh sezonah nadomestili z nekom, ki do danes še ni pokazal niti kančka talenta. Tudi o svežini težko govorimo, kadar beseda nanese na Boruta Pahorja – kvečjemu je mojster v tem, da se vmeša v vsako »čorbo«.

Sezonski delavec Kako se je slovenski dopisnik iz Londona Brane Kastelic znašel za žirantskim pultom, nam še danes ni jasno. Lažje si ga predstavljamo, kako ocenjuje lepotice kot pa kandidate za naziv najbolj talentiranih v deželi. Morda je bil to eden poglavitnih razlogov, da so se po dveh sezonah poslovili od njega.

Sezonski delavec

Kako se je slovenski dopisnik iz Londona Brane Kastelic znašel za žirantskim pultom, nam še danes ni jasno. Lažje si ga predstavljamo, kako ocenjuje lepotice kot pa kandidate za naziv najbolj talentiranih v deželi. Morda je bil to eden poglavitnih razlogov, da so se po dveh sezonah poslovili od njega.

Kratko in ne preveč sladko Damjan Damjanovič se še niti ni dobro udomačil v svojem delovnem okolju, pa je že moral pomahati v slovo. Tretja sezona je bila zanj usodna in ostal je le bežen spomin na trobentača, ki je napolnil več tabloidnih strani s svojimi ljubezenskimi aferami kot z žirantskimi podvigi.

Kratko in ne preveč sladko

Damjan Damjanovič se še niti ni dobro udomačil v svojem delovnem okolju, pa je že moral pomahati v slovo. Tretja sezona je bila zanj usodna in ostal je le bežen spomin na trobentača, ki je napolnil več tabloidnih strani s svojimi ljubezenskimi aferami kot z žirantskimi podvigi.

'Purja kolt' Glasbene podkovanosti ji nihče ni mogel očitati, saj je Lucienne Lončina odlična poznavalka svoje stroke. Bolj smo se spotikali in zabavali ob njenih jezikovnih akrobacijah, kajti rojena Angležinja se je pogosto lomila ob izgovorjavi slovenskih izrazov. Najbolj se nam je v spomin zapisala z besedno zvezo 'purja kolt', ki je nastala iz kurje polti.

'Purja kolt'

Glasbene podkovanosti ji nihče ni mogel očitati, saj je Lucienne Lončina odlična poznavalka svoje stroke. Bolj smo se spotikali in zabavali ob njenih jezikovnih akrobacijah, kajti rojena Angležinja se je pogosto lomila ob izgovorjavi slovenskih izrazov. Najbolj se nam je v spomin zapisala z besedno zvezo 'purja kolt', ki je nastala iz kurje polti.

Grelec sedeža Še en ptiček, ki lepše muzicira, kot žvrgoli, je dočakal klavrno usodo muhe enodnevnice. Rok Golob je bil predhodnik Bizovičarja, in če nič drugega, mu je vsaj dobro ogrel sedež, s katerega nas bo Lado zabaval pravljično sedmo leto.

Grelec sedeža

Še en ptiček, ki lepše muzicira, kot žvrgoli, je dočakal klavrno usodo muhe enodnevnice. Rok Golob je bil predhodnik Bizovičarja, in če nič drugega, mu je vsaj dobro ogrel sedež, s katerega nas bo Lado zabaval pravljično sedmo leto.