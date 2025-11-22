Se še spomnite Denisa iz Game Over? Pri 43. je prvič postal oče (Suzy)

Game Over družina se širi! Denis Vučak je na instagramu sporočil veselo novico, da je prvič postal oče. »Pa sem dočakal sina. O, moj bog, postal sem tata. Priznam, da sem imel po dolgem času tremo,« je 43-letnik zapisal ob fotografiji previjalne mize s plenicami, plišastimi igračami in drugo obvezno opremo za novorojenčka. Ponosni očka je dodal, da je z dojenčkom in mamico vse v najlepšem redu, in se še pošalil, da je njegov sin pravi nindža.

Pevec je novico o prihajajočem družinskem članku razkril spomladi in priznal, da se nove vloge neizmerno veseli. Denis, ki zadnja leta z Markom in Steffaniem znova pogosto nastopa, vodi plesno šolo in poučuje ples, zasebno življenje skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti. S partnerko, s katero sta si ustvarila družino, sta par že šest let, a podrobnosti o življenju z njo ne namerava deliti z mediji.