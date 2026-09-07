Sebastian Cavazza: James Bond je dobil konkurenco (Suzy)

Ob Sebastianu Cavazzi se očitno dogajajo nenavadne reči. Bosanska voditeljica, ki ga je na rdeči preprogi mednarodnega filmskega festivala v Sarajevu ustavila z mikrofonom, je po srečanju priznala, da se ji je uresničila velika želja. Fotografijo je seveda delila s svetom in dodala, da se je skoraj onesvestila, ko je zaznala njegov omamni vonj. Cavazza ima namreč karizmo, ki ne potrebuje posebne predstavitve. Malo šarma, kanček nevarnosti, resnega pogleda in samozavestna drža, zaradi katere se zdi, da bi se lahko vsak hip zgodilo nekaj zanimivega. Posebno prepričljiv je, ko se znajde v vsakdanji vlogi, ki bi jo brez težav podpisal sam James Bond.

Sebastian je voditeljico Jeleno Božović povsem očaral. FOTO: osebni arhiv/Instagram

V Benetkah je ekipo po kanalih razvažal z motornim čolnom in prizor je imel vse sestavine dobrega vohunskega filma: vodo, elegantno arhitekturo, čoln, pogled čez ramo in Cavazzo za krmilom. Manjkala je le še ženska, ki bi se ob njegovem prihodu dramatično onesvestila. Tako kot se je skoraj presrečna Bosanka.