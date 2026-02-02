Sedemdeseti rojstni dan nepozabne Thelme (Suzy)

Virginia Elizabeth Davis, ameriška filmska in televizijska igralka, producentka ter aktivistka, se je rodila 21. januarja 1956 v Warehamu v Massachusettsu. Odraščala je v okolju, ki je spodbujalo umetniški razvoj. Že v mladosti je igrala klavir in flavto, igralsko izobrazbo pa pridobila na Univerzi v Bostonu, kjer je študirala dramsko igro. Njena filmska kariera se je začela v zgodnjih osemdesetih letih, širšo prepoznavnost je leta 1982 dosegla z vlogo v filmu Tootsie. Sledili so filmi Muha, Beetlejuice in leta 1988 Naključni turist.

Za vlogo Muriel Pritchett v filmu Naključni turist je prejela oskarja za najboljšo stransko vlogo.

Ukvarja se z lokostrelstvom, leta 2000 se je skoraj uvrstila na poletne olimpijske igre v Sydneyju.

Je mama treh otrok, ki odraščajo v razmeroma zasebnem in varnem okolju.

Mednarodno slavo je utrdila z glavno vlogo v kultnem filmu Thelma in Louise iz leta 1991, ki velja za prelomno delo na področju ženskih likov v sodobnem filmu. V poznejšem obdobju je nastopala tudi v televizijskih serijah in večkrat prejela pohvale kritikov. Njeno delo zaznamuje raznolikost vlog, od komedije in drame do znanstvene fantastike in akcije. Poleg igralske kariere je glasna zagovornica enakopravne zastopanosti spolov v medijih. Leta 2004 je ustanovila Inštitut Geene Davis, ki s pomočjo raziskav in izobraževanja spodbuja bolj uravnoteženo in raznoliko upodobitev žensk in deklet v filmih, na televiziji in v otroških vsebinah.

Poročena je bila štirikrat. Prvič med letoma 1982 in 1984 z restavratorjem Richardom Emmolom, sledil je zakon z igralcem Jeffom Goldblumom, tretjič se je poročila z režiserjem in producentom Rennyjem Harlinom. Z njim je sodelovala v filmih Krvavi otok in Poljub za lahko noč, ki pa sta bila tako z vidika kritikov kot komercialno neuspešna, kar je igralko spodbudilo k premoru. Nazadnje je zakon sklenila s plastičnim kirurgom Rezzom Jarrahyjem, s katerim imata tri otroke, ločila sta se leta 2021. Njeno življenje je prepleteno z aktivizmom in kariero, saj svojo prepoznavnost uporablja za spodbujanje enakopravne zastopanosti žensk v medijih. Znana je po ljubezni do športa, živali in narave ter zmernem javnem nastopanju, brez odvečnega izpostavljanja zasebnosti.