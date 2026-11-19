Čeprav nas devetdeseta danes pogosto navdajajo z nostalgijo, igralec Rok Kunaver nanje ne gleda le skozi rožnata očala. Z Vesno Ponorac na nacionalki namreč vodi novo oddajo Devetdeseta, v kateri obujata spomine na desetletje, ki je močno zaznamovalo samostojno Slovenijo. Dobro ve, kaj bi iz tistega obdobja z veseljem obudil in kaj bi raje prepustil preteklosti. »Vsekakor bi vrnil medsebojne odnose,« pravi in dodaja, da je bilo takrat več strpnosti. »Vsak, ki je govoril, četudi še o tako nepomembnih stvareh, ni imel občutka, da ima kar prav in ve vse.« Pogreša tudi drugačen odnos do tehnologije. »Morda občutek, da je tehnologija tu za našo zabavo in pomoč, ne da bo namesto nas naredila vse.« Pogreša celo oglase, ki so nekoč imeli zgodbo, danes jih večinoma preskočimo ali prezremo. A vsega iz devetdesetih le ne bi obujal. Denimo pričesk. »Jaz se sploh nisem strigel in sem imel lase dolge do sredine hrbta.« Če bi moral svoja devetdeseta strniti v tri stvari, ne bi dolgo razmišljal. Pesem? »Leva scena od AliEna.« Predmet? Prenosni nintendo, ker ga nikoli ni imel. Najbolj nepozaben dogodek pa je bil nedvomno njegov 17. rojstni dan. »Kaj se je zgodilo in dogajalo, ne morem ravno povedati, ker ni za javnost,« se namuzne.