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SELITEV

Sendi se seli: Te dni se le še držim za glavo (Suzy)

Čeprav bo letošnje poletje v znamenju selitve, ji misli uhajajo k morju.
Namesto poležavanju na plaži Sendi letošnje poletje večino časa namenja selitvi v nov dom.
Namesto poležavanju na plaži Sendi letošnje poletje večino časa namenja selitvi v nov dom.
A. M., FOTO: Osebni arhiv
 24. 7. 2026 | 13:00
1:13
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Pevka Sendi bo letošnje poletje namesto na plaži preživela med selitvenimi škatlami. Z otroki, mamo in očetom se namreč seli v vrstno hišo v Ljubljani, zato njene dneve zdaj zapolnjujejo načrtovanje, pakiranje ter urejanje novega doma. »To poletje bom doma, ker smo sredi selitve, zato bodo ti meseci precej delovni in polni opravkov od točke A do točke B. Te dni se samo še držim za glavo,« pove pevka in prizna, da je njen vsakdan vse prej kot miren.

»Sem na stotih koncih in ves čas nekaj načrtujem,« doda v smehu. Ob vseh obveznostih ji dodatne preglavice povzročajo visoke temperature. »Vročino zadnje čase kar težko prenašam, saj se mi zdi, da ni več zmernih in prijetnih poletnih dni, ampak temperature le še skačejo.« Čeprav bo letošnje poletje v znamenju selitve, ji misli uhajajo k morju.

»Drugače sem v tem času najraje na kakšnem odročnem otoku,« pravi pevka, ki si bo po vseh selitvenih opravkih zagotovo privoščila tudi nekaj zasluženega oddiha.

Pevka pravi, da je zaradi selitve trenutno na stotih koncih.
Pevka pravi, da je zaradi selitve trenutno na stotih koncih.

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