Senidah: sama sebi najlepše darilo (Suzy)

Ameriška zvezdnica Miley Cyrus v svoji uspešnici prepeva, da si lahko kupi rože sama. Naši kraljici nepozabnih nastopov Senidah ni treba sami kupovati cvetja, ampak si za okrogli rojstni dan in božička hkrati podari kar nabito polno dvorano Stožice. Njen spektakel bo šel v zgodovino kot eden najbolj dovršenih uprizoritev pri nas. Za scenski nastop se je pobrigal mojster Anže Škrube, s katerim je pevka sodelovala že na razprodanem beograjskem stadionu Tašmajdan. Ljubljanska naveza je očitno sanjski dvojec za presežke, saj znata poskrbeti za koncerte z glasbeno vizualno poezijo, s čimer si oba mednarodno priznana ustvarjalca zaslužita globok poklon. Za vsa mlada dekleta, ki se zgledujejo po Senidi, je navdušujoče videti, da so lahko same svoje mojstrice in si s trdim delom ter nespornim talentom uresničujejo želje.

Po beograjskem uspehu sledi še slovenski podvig v nabito polnih Stožicah s pomočjo Anžeta.