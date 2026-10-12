Sentimentalnost slavnih: zakladi iz časa pred slavo (Suzy)

Številni slavni ljudje so zato desetletja hranili predmete iz otroštva, mladosti ali prvih let kariere, ko še niso vedeli, kako zelo se bo njihovo življenje spremenilo. Nekateri od teh predmetov so pristali v muzejih in arhivih, drugi so ostali v zasebnih zbirkah. Njihova največja vrednost pa je še vedno ista: zgodba o življenju, preden jih je poznal ves svet.

Prve kitare

Taylor Swift je kitare povezovala s pisanjem pesmi že v najstniških letih, ko se je šele prebijala v glasbeni svet. Nekateri instrumenti iz zgodnjega obdobja kariere so se ohranili in pozneje dobili skoraj muzejski pomen. Na njih je igrala še kot mlada kantri pevka, ko je ustvarjala pesmi za svoje prve albume. Danes so zgodnji instrumenti razstavljeni tudi v Country Music Hall of Fame v Nashvillu.

Paul McCartney

Otroške risbe in stari zapiski

Paul McCartney je ohranil veliko dokumentov, fotografij in drugih sledi iz obdobja, ko Beatlesov še ni bilo. Med gradivom, povezanim z njegovo mladostjo, so šolski zapiski, zgodnji rokopisi, risbe in fotografije. McCartneyjevi ustvarjalni začetki so pozneje dobili povsem drugačen pomen. Na njih je mogoče spremljati zanimanje za glasbo, pisanje in risanje, še preden je postal eden najbolj znanih glasbenikov na svetu.

Stephen King

Osnutki grozljivk

Stephen King je eden tistih pisateljev, pri katerih se niso ohranile le končne različice knjig, ampak tudi številni zgodnji osnutki. Z ženo Tabitho je ob njunem domu v Bangorju v ameriški zvezni državi Maine ustvaril obsežen zasebni arhiv. V njem hranita rokopise, različice besedil, knjige in številne predmete iz njegove dolge kariere.

Sylvester Stallone

Zvezek, v katerem se je rodil Rocky

Preden je Rocky postal ena najbolj znanih športnih filmskih zgodb, je obstajal kot skupek idej v navadnem spiralnem zvezku. Sylvester Stallone je vanj na roko zapisoval dialoge, prizore in razvoj zgodbe. Na 29 straneh zapiskov so ostali njegovi popravki, dodatki in prvi obrisi filma. Zvezek je dolga leta ostal del njegovega arhiva, preden se je pojavil na dražbi.

Bruce Springsteen

Zgodnje različice pesmi

Bruce Springsteen je ohranil številne zvezke, osnutke, rokopise in druge dokumente iz prvih let svojega glasbenega ustvarjanja. Gradivo iz njegovega arhiva sega tudi v čas, ko je igral po manjših klubih in barih v New Jerseyju. Na teh straneh je mogoče spremljati, kako so nastajale ideje, besedila in zgodnje različice pesmi.

J. K. Rowling

Star lesen stol

Eden najbolj nenavadnih predmetov z začetkov kariere J. K. Rowling je bil običajen jedilniški stol. Leta 1995 je dobila štiri neusklajene stole in izbrala najudobnejšega, ki ga je postavila pred pisalni stroj. Na njem je sedela med pisanjem prvih dveh knjig o Harryju Potterju. Stol je leta 2002 podarila v dobrodelne namene, leta 2016 so ga na dražbi prodali za več kot 350 tisoč evrov, zato ga danes nima več doma.

Steven Spielberg

Začetki s kamero

Steven Spielberg je kot deček snemal z očetovo 8-milimetrsko kamero. Pri približno dvanajstih letih je celo posnel trčenje svojih modelnih vlakcev, da je lahko prizor vedno znova gledal na filmu. Kot tabornik je nato ustvaril devetminutni vestern, s katerim si je prislužil značko za fotografijo. V najstniških letih je snemal še vojne in pustolovske filme ter eksperimentiral z montažo in posebnimi učinki.

Arnold Schwarzenegger

Mladost med utežmi

Arnold Schwarzenegger je začel dvigovati uteži kot najstnik v Avstriji. V hiši v Thalu, kjer je odraščal, je danes muzej, posvečen njegovemu življenju in karieri. Med razstavljenimi predmeti so tudi stvari iz njegove mladosti, med njimi njegova postelja in zgodnja oprema za trening z utežmi. Schwarzenegger je začel resno trenirati približno pri štirinajstih letih, ko je že sanjal o bodibuildingu in življenju v ZDA.

Agatha Christie

Klavir iz prejšnjega življenja

Agatha Christie je pred pisateljsko kariero resno razmišljala o glasbeni poti in se izobraževala tudi za pianistko. Bila je dovolj nadarjena, da bi lahko nastopala na koncertnih odrih, vendar je bila za javne nastope preveč sramežljiva. V njeni hiši Greenway je ostal tudi njen stari Steinwayev klavir s konca 19. stoletja.