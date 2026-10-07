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POSLUŠALCE V HIPU ZAČARA

Sergej Popovski: V enem dnevu zmagal in izgubil mamo (Suzy)

Le malo za tem, ko je v rokah držal zmagovalni kipec festivala WAF Awards, je prejel najtežji klic.
Sergej verjame, da uspeh ne pride čez noč in da talent brez dela ni dovolj.
Sergej verjame, da uspeh ne pride čez noč in da talent brez dela ni dovolj.
S. R., Foto: promocijski material, osebni arhiv, Žiga Kalan
 7. 10. 2026 | 09:00
5:57
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Sergej Poposki se ljudi najlaže dotakne s svojim glasom, saj jih, ko zapoje, v hipu začara. »Od nekdaj sem bil zelo čustven in sem srce nosil na dlani. Rad prinašam veselje in srečo,« pravi in razkrije, da bi se njegova glasbena pot skoraj obrnila v povsem drugo smer. Njegov dedek v rodnem Prilepu je bil klasično izobražen glasbenik. Igral je klavir in violino ter bil tudi dirigent. »Želel si je, da bi se eden od naju z bratom, ki je sedem let starejši, posvetil glasbi. Medtem ko se je brat posvetil pisanju pesmi, sem jaz pri petih letih začel prepevati v otroškem zboru Mali angeli.« Nato si ...
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