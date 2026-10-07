Sergej Popovski: V enem dnevu zmagal in izgubil mamo (Suzy)

POSLUŠALCE V HIPU ZAČARA

Le malo za tem, ko je v rokah držal zmagovalni kipec festivala WAF Awards, je prejel najtežji klic.

Sergej Poposki se ljudi najlaže dotakne s svojim glasom, saj jih, ko zapoje, v hipu začara. »Od nekdaj sem bil zelo čustven in sem srce nosil na dlani. Rad prinašam veselje in srečo,« pravi in razkrije, da bi se njegova glasbena pot skoraj obrnila v povsem drugo smer. Njegov dedek v rodnem Prilepu je bil klasično izobražen glasbenik. Igral je klavir in violino ter bil tudi dirigent. »Želel si je, da bi se eden od naju z bratom, ki je sedem let starejši, posvetil glasbi. Medtem ko se je brat posvetil pisanju pesmi, sem jaz pri petih letih začel prepevati v otroškem zboru Mali angeli.« Nato si ...