Severina iskreno: Ko preživiš, ne molčiš več (Suzy)

ODPRLA JE SRCE

Nekateri umetniki postanejo del popularne kulture, drugi del naših življenj. Glas hrvaške ikone že desetletja odmeva v prostorih, kjer ljudje ljubijo, izgubljajo, odhajajo, se vračajo in si znova upajo čutiti.

Njene pesmi niso le uspešnice. So spomini, vonj po poletju, dolge nočne vožnje in druženja z najboljšimi prijateljicami. Ko je letošnjo turnejo poimenovala Ja samo pjevam, je naslov zvenel skoraj asketsko. Kot bi po vseh letih blišča in medijskega hrupa želela o sebi povedati nekaj najbolj preprostega. Severina na različne načine sporoča, da je še vedno ženska, ki poje, ker drugače ne zna živeti. A v besedi 'samo' je skrita njena celotna biografija. V njej so razprodane arene in najtežji osebni padci. Materinstvo, ki ga je morala braniti pred očmi javnosti. Leta sodnih bitk za sina. Neštete ...