Severina si je oddahnila: ni ji treba več skrivati sina (Suzy)

Severina Vučković se je končno zbudila iz nočne more. Ni več potrebe po skrivanju, po delnih kadrih, kompromisih, ki so ji parali dušo. Ostaja zgolj transparenten odnos med materjo in otrokom – neuničljiv, neomajen, trdnejši od vseh odločb. Njena pot do tega zmagoslavja ni bila lahka. Dolgotrajen boj jo je skoraj pogubil, a se ni pustila ustrahovati, čeprav jo je nekdanji partner želel spraviti na kolena, jo uničiti in si povsem prilastiti skrbništvo nad otrokom.

»Po dolgem času spet živim kot mama.«

Ločitev od edinca Aleksandra jo je močno zaznamovala, zato je večkrat poudarila: »Materinstvo ni pravica, ki ti jo lahko kdo vzame. To je del tebe, tvoje biti.« Ta stavek, preprost, a silovit, razkriva bistvo njenega notranjega sveta, saj biti mama zanjo ni status, temveč identiteta. V obdobju, ko ni mogla biti z njim tako, kot bi si želela, ni izbirala lahkih besed: »Vsak dan brez njega je bil kot življenje brez zraka.« Ta misel nosi v sebi težo izgubljenih dni. Govori o praznini, ki je ne zapolni noben oder, noben aplavz, nobena nagrada. In vendar ni odnehala. »Ne borim se proti nikomur. Borim se za svojega otroka. Ne gre za starševski konflikt, ampak za ljubezen brez omejitev. Moja odločnost ni bila nikoli usmerjena v uničenje druge strani. Zavzemala sem se le za tisto, kar je zame sveto,« je dejala, skrušena od neusmiljenih udarcev krutega sodnega kolesja.

Kako sta si podobna

Naposled je dočakala preobrat, ko se je sin vrnil v njeno življenje na način, ki jima omogoča bližino. Na enem izmed koncertov je ganjeno priznala: »Po dolgem času spet živim kot mama.« Ta izjava ni bila del scenarija. Bila je resnica, izrečena iz srca. »Največja zmaga v mojem življenju ni kariera. Moj Aleksandar je moja zmaga.« Zaradi vsega, kar je prestala, so jo primerjali z levinjo. Postala je sinonim za vse ženske s podobno usodo in navdih, da je vztrajnost edini način za dosego največjih ciljev. Hkrati je tudi dokaz, da se dostojanstvo lahko ohrani, tudi ko se zdi, da so vse karte že razdeljene. Javnost si je oddahnila, ko je zagledala nasmejano družino, rahlo sramežljivega sina in presrečno mamo, ki na njegov obraz ne lepi več srčkov, da bi se izognila novi ovadbi surovega očeta.

Svojega edinca Aleksandra je dobila nazaj, svojevrstna zmaga je tudi, da mu na objavljenih fotografijah ne prekriva več obraza.

Severina po vseh ponižanjih še vedno verjame v bližino. Prijatelji so njena največja uteha in izbrana družina, brez katere ji ne bi uspelo. Zaradi sina, za katerega je bila pripravljena dati življenje, je vztrajala do konca. Odslej se bosta skupaj veselila pred objektivom in za njim, mi pa bomo lahko občudovali njuno podobnost. Štirinajstletni fant je vsaj navidezno izrezana mama, po značaju pa precej bolj zadržan. Njegova občutljiva, nežna duša je kljub težkim izkušnjam v ranem otroštvu ostala objeta z materinsko ljubeznijo – in to je tisto, kar na koncu največ šteje.

Po letih neusmiljene bitke smo končno lahko zagledali neprecenljivo srečo Severine in njenega Aleksandra.