Shakira in Gerard Piqué: po štirih letih znova na sodišču (Suzy)

Shakira in Gerard Piqué sta se skoraj štiri leta po sklenitvi dogovora, ki je njunima sinovoma omogočil selitev v Miami, znova znašla na sodišču v Barceloni. Pevka namreč zahteva spremembo dogovora o stikih. Po novem naj bi Piqué med krajšimi šolskimi počitnicami potoval na Florido, namesto da bi Milan in Sasha obiskovala očeta v Španiji. Shakira poudarja, da sta stabilnost in dobrobit sinov zanjo na prvem mestu. Njena pravna ekipa dodaja, da bi predlagane spremembe fantoma omogočile laže ohranjanje šolske, družabne in družinske rutine.

»Zahteva ni namenjena zmanjšanju časa, ki ga otroka preživita z očetom,« so zapisali njeni zastopniki. Po razhodu nekoč enega najprivlačnejših zvezdniških parov je vprašanje bivališča otrok postalo osrednja tema večmesečnih pogajanj. Nekdanja partnerja sta novembra 2022 po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor, ki je Piquéju omogočal, da je s sinovoma preživel deset dni na mesec in približno 70 odstotkov njunih poletnih počitnic.