MERKUR V OVNU

Shana: Čas, ko nehate skrivati, kar vas boli (Suzy)

Tudi Merkur vstopi v ognjenega ovna, v katerem ostane do 2. maja 2026. Če je bil Merkur v ribah še v prostoru občutkov, tišine in notranjih procesov, se zdaj energija popolnoma obrne. Vladar leta se preobleče v vojaško opravo – naše besede postanejo hitre, neposredne in brez filtra. To ni več čas za ugibanje, kaj je kdo mislil. To je čas, ko se vse pove naravnost, pogosto tudi prehitro.

Galerija V odnosih se lahko pokaže občutljivost za zavrnitev, potreba po potrditvi ali nasprotno – pretirana obramba, zapiranje, odmik. Foto: Getty Images

Shana Flogie

Na mentalni ravni se ob Merkurju v ovnu pojavi potreba po odločitvah. Ne več po analizi, ampak zaključkih. Merkur v tem znamenju namreč ne razmišlja dolgo, ampak reagira. Ideje so hitre, pionirske, pogosto zelo jasne, a tudi kratkotrajne, če niso podprte z resnično osredotočenostjo. V odnosih to prinaša več iskrenosti, a tudi trenja. Komunikacija postane neposredna, brez olepševanja. Stvari, ki so se dolgo zadrževale, lahko pridejo na plan v enem stavku. To je lahko osvobajajoče, ker končno veste, pri čem ste, a tudi boleče, ker način izražanja ni vedno nežen. V družinskih odnosih se lahko ...