RETROGRADNI JUPITER

Shana Flogie: Čaka vas vrnitev k sebi (Suzy)

Resnična svoboda ne pride, ko pobegnete, ampak ko se vrnete tja, kjer ste nekoč izgubili sebe – in si odpustite.
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Shana Flogie
 14. 11. 2025 | 09:00
6:50
A+A-

Na začetku tedna se je Jupiter ustavil na 21. stopinji raka in začel svojo retrogradno pot, zato vas vrača k družinskim temeljem, otroškim občutkom, odnosom z materjo, starši, predniki. V ospredje pridejo odnosi s pomembnimi ženskami. Znova bodo aktualne domače teme, vprašanja varnosti, pripadnosti, skrbi zase in za druge. Morda boste imeli občutek, da se preteklost vrača, da se znova odpirajo rane, za katere ste bili prepričani, da so že zaceljene. To ne bo kazen, ampak blagoslov razumevanja in zadnja priložnost, da počistite tam, kjer se je nekoč vse ustavilo.

Če ste zbežali ali še vedno bežite, se vam lahko temelji majejo – kot da vam spodrsava pod nogami in je vse, kar ste gradili, za trenutek v megli. Ne veste, kje ste, kam greste, kaj je resnično in kaj ne. A v tej zamegljenosti je skrit dar ponovne postavitve.

Družinska dinamika na preizkušnji

Jupiter v raku vas sprašuje ali ste res zgradili svoj dom ali še vedno prebivate v hiši svojih spominov. Ste postavili temelje na lastni resnici ali tujih pričakovanjih? Bežite pred odgovornostjo ali bližino? Vaš oder doma je lahko vprašljiv. Je vaš? Se maje? Ste sploh tam? Imate dom? Kam spadate?

V družinski dinamiki bodo prihajali na površje nerazčiščeni odnosi, neizrečene besede, nepredelani občutki. Vse, kar ste poskušali potisniti vstran, bo potrkalo na vrata, da bi se osvobodilo. Retrogradni Jupiter ne ruši doma, temveč preverja, ali stoji na resnici.

Morda boste čutili, da ste izgubili fokus, a to je trenutek, ko se življenje samo odloči, da vas ustavi, da pogledate nazaj in se vprašate, kje ste se razdali preveč, kje ste ostali brez svojega prostora.

Čas zorenja

Na simbolni ravni vas tranzit uči, da ne morete rasti, če ne veste, kam spadate. Da smisel brez korenin ne zdrži. Zato je to čas vračanja domov – ne fizično, temveč duhovno. Vrnitev k sebi, k izvoru, notranji točki, kjer se vse začne in dobi pomen. Vračali se boste k preteklosti, da bi razumeli, pogledali v družinske zgodbe, odnose, čustvene rane. Resnična svoboda ne pride, ko pobegnete, ampak ko se vrnete tja, kjer ste nekoč izgubili sebe – in si odpustite.

To je mesec introspekcije, revizije, prečiščevanja, ko se zunanji sijaj spremeni v notranji žar. Ko bo marca 2026 Jupiter znova krenil naprej, bomo vedeli, da nismo le rasli, ampak dozoreli. Da modrost ni prišla iz uspehov, temveč iz tišine, ki je sledila padcem. Da resnična širina ni v obzorjih, temveč v srcu.

Pot v globine

Osemnajstega novembra se retrogradni Merkur potopi v škorpijona: znova gremo v temne globine zavesti, podzemni svet, kjer domujejo resnice, ki jih nismo želeli slišati. To je popotovanje po tišini, šepetu, slutnji, pot nazaj v Had, v podzemlje duše, kjer čaka vse, kar smo si želeli pozabiti. Če smo v strelcu iskali pomen, v škorpijonu iščemo resnico, ki ni vedno prijetna.

Merkur odklepa tisto, kar se je zasidrano usedlo v nas – neizgovorjeno, nepredelano, neozaveščeno. Mrk je odprl vrata, Merkur se skoznje vanje vrača, da bi pogledali, kaj smo tam pustili. Ko se retrogradni Merkur znova potopi v škorpijona in prečka 29. stopinjo, karmično točko, kjer se nebo sreča s podzemljem, se odpira portal, skozi katerega se vrača vse, kar smo nekoč pustili v temi. Lahko nas dohiti šepet preteklosti – pogovor, ki ga nikoli nismo zaključili, resnica, ki smo jo potlačili, občutek, ki smo ga prezrli. Ko Merkur prečka to točko, se preteklost razveže in z njo vse, kar je ostalo neizrečeno.

Soočenje s sencami

Srečevali se bomo z notranjimi sencami, s skritimi čustvi, s tihimi pogodbami, ki smo jih nekoč sklenili – s sabo, z drugimi, s preteklostjo. Stvari, ki ste jih potisnili v pozabo, bodo govorile. V odnosih se lahko pojavijo skrivnosti, razkritja, nezaupanje, manipulacija, stvari, ki so dolgo tlele pod površjem. Morda se bodo razkrili vzroki zlorab, prevar, prikritih moči, morda boste prvič zaslišali glas intuicije, ki ste ga utišali.

V tem obdobju resnica pride kot strela z jasnega – Uran in Neptun na 29. stopinji še vedno držita napeto nit med resničnostjo in iluzijo. Zdaj bo ta tančica spet tanka. Ko se Merkur dotakne teh globin, ni več prostora za olepševanje. Vidimo, kar je, ne, kar bi želeli videti. Kar je bilo skrito, potlačeno ali zanikano, se bo razkrilo, da se lahko preobrazi. V partnerskih odnosih se bo ta energija čutila kot spust v podzemlje povezanosti – tja, kjer se končajo romantične predstave in začnejo resnična čustva.

Resnica kot osvoboditev

Merkur v škorpijonu ni tu, da bi vas zlomil, ampak da bi vas osvobodil. Da bi iz podzemlja dvignili tiste dele sebe, ki so preživeli temo, sram, tišino. To je pot vračanja moči. Ko enkrat izrečemo resnico, ne more biti več orožje proti nam. Na kolektivni ravni se bo razkrivala globoka psihološka in družbena dinamika – prikrita delovanja, korupcija, zlorabe moči, manipulacija informacij. Kar je bilo pod površjem sistema, išče izhod. Škorpijon ne dopušča prikrivanja – vse, kar gnije v temi, mora ven na svetlobo. To je čas, da se vprašate, kaj še skrivate pred sabo. Katere resnice se bojite izreči, ker bi se potem nekaj moralo spremeniti? Komu še vedno dovolite, da vas drži v temi? Merkur v škorpijonu reže skozi iluzije.

Če boste dovolili, vas bo popeljal tja, kjer ste nekoč izgubili svoj glas – da ga vzamete nazaj. Sence, ki bodo padale na oder življenja, so tu, da vas razsvetlijo. To je mentalni in duhovni Had, v katerega se spustimo, da bi znova našli svojo moč. Kjer se konča laž, se začne resnica. In ko se ta enkrat zasveti, vas iz teme ne more nihče več potegniti nazaj.

Ohranjajte visoko naravnanost.

Iz srca, Shana

Več iz teme

Shana Flogieduhovni nasvetretrogradni JupiterSuzy
