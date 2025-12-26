  • Delo d.o.o.
ASTRO

Shana Flogie: Čas bilance v srcu (Suzy)

Venera v kozorogu.
»Ta kvadrat nas spomni, da rast ni mehka, da širitev ni vedno udobna in svetloba, ki prihaja, zahteva, da se poslovimo od lažne varnosti. To je povabilo k pogumu.« FOTO: Delo UI
»Ta kvadrat nas spomni, da rast ni mehka, da širitev ni vedno udobna in svetloba, ki prihaja, zahteva, da se poslovimo od lažne varnosti. To je povabilo k pogumu.« FOTO: Delo UI
Shana Flogie
 26. 12. 2025 | 10:25
6:36
A+A-
Na zimski solsticij se je na nebu zgodil še en razkol, ki odmeva tudi na prehodu v novo. Jupiter, planet upanja, rasti, smisla in vere, gre v kvadrat – konflikt s Kironom, ranjenim zdravilcem. To je astrološki trenutek, ki ne prinaša lahkotnega upanja, ampak trdno soočenje s tem, kje smo svojo vero zgradili na rani in kje smo svoje rane ujeli v prepričanja. Venera bo vstopila v kozoroga in nas prisilila, da stvari pogledamo iskreno. Jupiter v raku bo želel rasti, se razširiti, najti nove oblike varnosti, pripadnosti, domačnosti in čustvene opore. A Kiron v ovnu bo trdno stal na mestu, kjer ...

10:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Shana Flogie: Čas bilance v srcu (Suzy)

Venera v kozorogu.
26. 12. 2025 | 10:25
10:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MURSKA SOBOTA

Božič v senci družinskega nasilja: nasilnežu prepovedi približevanja žrtvi

Nasilnežu so pomurski policisti izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi.
26. 12. 2025 | 10:03
09:15
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Bralec Klemen obupan: »Že drugi dan smo brez elektrike, doma dva dojenčka, žena rizično noseča ...«

V naselju Sestrže v občini Majšperk so že drugi dan brez elektrike, z izjemo nekaj urnega vklopa.
26. 12. 2025 | 09:15
09:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O MIŠICAH

Znanstveniki ugotovili, katera vrsta mesa pospeši rast mišic in katera jo zavira

Majhne spremembe v prehrani po vadbi lahko dolgoročno pomenijo veliko razliko pri moči, regeneraciji in telesni sestavi.
Miroslav Cvjetičanin26. 12. 2025 | 09:00
08:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Pretresljiva nesreča: 34-letnik nenadoma stekel na avtocesto, umrl na kraju

Zgodilo se je pri Drnovem.
26. 12. 2025 | 08:03
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Glamurozni na najdaljšo noč v letu

Praznični december je čas, ko si lahko privoščimo več glamurja kot sicer. Modni oblikovalci in lepotni strokovnjaki za sezono 2025 napovedujejo kombinacijo klasične elegance in drznih poudarkov.
26. 12. 2025 | 08:00

Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Photo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
