Shana Flogie: Čas bilance v srcu (Suzy)

ASTRO

Venera v kozorogu.

»Ta kvadrat nas spomni, da rast ni mehka, da širitev ni vedno udobna in svetloba, ki prihaja, zahteva, da se poslovimo od lažne varnosti. To je povabilo k pogumu.« FOTO: Delo UI

Na zimski solsticij se je na nebu zgodil še en razkol, ki odmeva tudi na prehodu v novo. Jupiter, planet upanja, rasti, smisla in vere, gre v kvadrat – konflikt s Kironom, ranjenim zdravilcem. To je astrološki trenutek, ki ne prinaša lahkotnega upanja, ampak trdno soočenje s tem, kje smo svojo vero zgradili na rani in kje smo svoje rane ujeli v prepričanja. Venera bo vstopila v kozoroga in nas prisilila, da stvari pogledamo iskreno. Jupiter v raku bo želel rasti, se razširiti, najti nove oblike varnosti, pripadnosti, domačnosti in čustvene opore. A Kiron v ovnu bo trdno stal na mestu, kjer ...