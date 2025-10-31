Shana Flogie: Duše, ki se resnično ljubijo, se nikoli ne izgubijo (Suzy)

31. OKTOBER

Enaintrideseti oktober je prehod, ki ga v starih časih niso merili z uro, temveč s srcem.

Enaintrideseti oktober je prehod, ki ga v starih časih niso merili z uro, temveč s srcem – samhain, noč čarovnic, praznik mrtvih in svetih senc. To je čas, ko se tančica med svetovi stanjša do prosojnosti, ko dih živih sreča šepet prednikov, ko ogenj, prižgan v temi, ni zgolj plamen, temveč most. V starem kolesu leta je samhain pomenil konec žetve in začetek zime – obdobje mirovanja, introspekcije, smrti, ki ni konec, temveč priprava na nov ciklus. Zato je to noč, ko se spomnimo mrtvih, ko jih povabimo za mizo naših misli, da nas opomnijo, da je življenje krog, ne ravna črta. V energiji, ki ...