Shana Flogie: Kaj mora v nas umreti, da lahko zaživi novo? (Suzy)

MLAJ V ŠKORPIJONU

Devetega novembra nastopi mlaj v škorpijonu, ki nas nikoli ne povabi zgolj na površje, ampak vodi globlje. Tja, kjer hranimo svoje največje strahove, neizrečene želje, skrivnosti, navezanosti in tiste dele sebe, ki jih pred drugimi, včasih tudi pred seboj, najraje skrivamo. Ja, pelje nas naravnost v Had.

Mlaj je vedno simbol novega začetka, toda v škorpijonu se novo ne rodi brez soočenja s starim. Tukaj ne gre za kozmetične popravke, nove obljube ali še en poskus, da bi nekaj, kar že dolgo ne deluje, samo lepše zapakirali. Škorpijon nas vpraša, kaj je tisto, kar morate končno spustiti, da boste lahko zares zaživeli. Morda odnos, v katerem že dolgo ni več zaupanja? Prepričanje, da morate imeti vse pod nadzorom? Potrebo, da vedno veste, kaj drugi mislijo, čutijo ali nameravajo? Staro zamero, ki jo nosite tako dolgo, da je postala del vaše identitete? Ali način, kako ste se naučili preživeti, ki ...