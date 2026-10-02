Shana Flogie: Kaj prinaša retrogradna Venera (Suzy)

NAPOVED ZA OKTOBER

September nas je vrtel na kolesu sreče, oktober pa nas s kolesa postavlja na oder.

Arhetip oktobra je moč, sijaj, srce, pogum, življenjska sila. Tista notranja moč, zaradi katere človek ne potrebuje več toliko zunanjih dokazov, da bi vedel, kdo je. V veliki arkani tarota jo predstavlja podoba ženske in leva. Lepotica je tisto, kar kažemo svetu – uglajenost, razum, lepota, nadzor, vse tisto, kar smo se naučili biti. Zver pa živi globlje, kjer so naši nagoni, jeza, strast, ljubosumje, poželenje, strah, neizživete želje, divjost in prvinska energija. Toda zver ni nujno nekaj slabega. Pogosto je le del nas, ki smo ga predolgo držali zaprtega. Delo na lastni vrednosti Po mrkih, ...