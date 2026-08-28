Shana Flogie: Ko duša izbere mir

LUNIN MRK V RIBAH

Pogosto rečemo, da nam karma izstavi račun. Toda karma ne kaznuje, ampak poravna. Življenje nas pripelje tja, kjer lahko pogledamo sadove svojih odločitev, odnosov, besed in dejanj.

Če je sončni mrk v levu prižgal ogenj srca, 28. avgusta lunin mrk v ribah ta ogenj nežno potopi v vodo. Kot da bi življenje po vseh razkritjih za trenutek utihnilo, ne, ker bi bilo konec, ampak ker mora srce najprej predihati vse, kar je spoznalo. Lunin mrk prinaša preteklost v sedanjost, zato prihaja čas soočanja, pred katerim ne bomo mogli pobegniti. To ni navaden lunin mrk. Je šesti od sedmih mrkov, ki od septembra 2024 dalje potujejo po karmični osi ribi-devica in postopoma zaključujejo eno najpomembnejših kolektivnih zgodb zadnjih let. Zadnji, sklepni epilog tega ciklusa nas čaka ...