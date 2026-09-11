RETROGRADNI URAN

Shana Flogie: ko se življenje obrne na glavo (Suzy)

Septembrski mlaj se je dovršil na 18. stopinji device, Luna in Sonce pa sta se združila v znamenju zemlje, reda, vsakdanjih ritualov, dela in skrbi zase, lunacija se je lepo povezala z Marsom. Prav zato ta mlaj ne želi, da o spremembi le razmišljamo, ampak da zavihamo rokave in nekaj naredimo.

Galerija Foto: Getty Images​​​​

Shana Flogie

V tem času se na nebu zgodi več pomembnih premikov. Venera vstopa v škorpijona, Merkur v tehtnico, Uran se na 5. stopinji in 42 minut dvojčkov ustavi in obrne retrogradno. Kot da bi se nebesno kolesje za trenutek prestavilo v drugo prestavo. Po avgustovskih mrkih in obdobju, ko smo marsikaj spuščali, čutili praznino in čakali, da se pokaže nova smer, september počasi prinaša dejanja. Zavihajmo rokave Device, ki vlada temu obdobju, ne zanima vaša vizija življenja čez pet let. Zanima jo, kaj boste naredili jutri zjutraj. Kako boste vstali. Kaj boste dali v svoje telo. Kako boste organizirali ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →