Shana Flogie: Ko se življenje počasi sestavlja v novo celoto (Suzy)

ASTRO

Lunin mrk in Merkur v devici.

To je obdobje, ko se ne rojevajo le nove okoliščine, temveč predvsem nov človek – tisti, ki se ne odloča več iz strahu, ampak iz svoje notranje resnice. FOTO: Getty Images

Dvaindvajsetega avgusta Sonce zapusti ognjenega leva in vstopi v devico, v kateri ostane do 22. septembra 2026. Po mogočnem sončnem mrku, ki nas je vprašal, kdo smo, in po vseh razkritjih, ki jih prinaša avgust, se bo življenje nenadoma umirilo. Toda to ni mir po koncu zgodbe. To je čas, ko začnemo pobirati koščke sebe in jih počasi sestavljati v novo celoto. Lev je prižgal srce, devica pa nas uči, kako to srce živeti vsak dan. Velike vizije so pomembne, toda življenje se vedno odvija na ravni malih stvari. Enega pogovora, objema, odločitve, navade, ki jo spremenimo. Prav zato devica ...