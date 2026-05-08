Shana Flogie: Ko vidite resnico, je ne morete več prezreti (Suzy)

RETROGRADNI PLUTON

Retrogradni Pluton vas ne sili, da odidete. Vas pa sili, da si nehate lagati in v odnosih pristajati na dinamike, ki vas praznijo.

Ko enkrat vidite resnico, je ne morete več prezreti. Pluton vas vodi tja, kjer se razkrije, kar je bilo ves čas tam – samo vi tega niste želeli pogledati.

Pluton je planet, ki ne deluje na površini. Ne zanima ga, kako so stvari videti, temveč kaj se skriva pod njimi. Predstavlja moč, nadzor, preobrazbo, razpad starega in rojstvo novega. Tam, kjer deluje, ni prostora za kompromise. Kar ni resnično, se slej ko prej razgradi. Kar je potlačeno, pride na površje. Kar je zgrajeno na iluziji, ne obstane. Šestega maja 2026 se Pluton v vodnarju obrne retrogradno in začne svoje večmesečno potovanje navidezno nazaj, ki bo trajalo do 15. oktobra. Ta obrat se ne odraža kot skrajni zunanji dogodek, ampak zelo močan notranji proces. Občutek imamo, kot da se ...