Shana Flogie: Nenadni začetki in nepričakovane prekinitve (Suzy)

Sonce v biku. Venera v dvojčkih v odnosih ne išče takoj globine – najprej želi zanimanje, dinamiko, občutek, da se nekaj dogaja.

Sonce se je premaknilo v zemeljskega v bika. Po intenzivnem, hitrem in precej impulzivnem obdobju vladavine ovna se energija v biku umiri. Ne pomeni, da se stvari ustavijo, a se začnejo utrjevati. Če je oven prinesel začetek, bik prinese vprašanje, ali to lahko zdrži. To je čas, ko pozornost ni več na tem, kaj boste začeli, ampak kaj boste ohranili, zgradili in razvijali naprej. Bik je povezan z varnostjo, stabilnostjo in vrednostjo. Zato se odpirajo vprašanja: kaj vam daje občutek varnosti, na kaj se lahko zanesete, kaj ima za vas vrednost. Tempo se upočasni. Bik ne skače z ene stvari na ...