Shana Flogie: Padci in vzponi so le del iste poti (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Napoved za oktober.

Oktober prihaja kot premik, prvi obrat po globoki tišini septembra. Na prizorišče stopa arhetip kolo sreče in z njim val življenja, ki se premika, tudi če stojimo pri miru. Kolo sreče nas uči, da ni nič stalno, da so padci in vzponi le del iste poti, da prav v trenutku, ko se nam zdi, da smo na dnu, nekje drugje že čakajo vrata v višino. To je arhetip, ki nas spomni na tok usode, na cikluse, ki jih ne moremo zadržati, na preobrate, ki se zgodijo, ko najmanj pričakujemo. Če nas je puščavnik učil stati pri miru v tišini, nas kolo sreče zdaj spomni, da življenje samo teče – in da smo vabljeni, ...