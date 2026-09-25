Shana Flogie: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Novi začetki se redko zgodijo takrat, ko imamo vse odgovore. Ne spremljajo jih vedno velika znamenja, jasni načrti in občutek, da natanko vemo, kam gremo. Pogosteje se rodijo v tišini, ko se nekaj konča, ko odložimo breme, ki smo ga predolgo nosili, in se po dolgem času znova znajdemo sami pred seboj. Brez starih vlog, naučenih odgovorov in potrebe, da bi komur koli pojasnjevali, zakaj čutimo, kar čutimo.

Prav v tem praznem prostoru, ki se sprva zdi kot izguba, se začnejo rojevati prvi uvidi. Počasi, tako kot jutranja svetloba, ki se ne razlije čez pokrajino naenkrat, temveč se najprej dotakne le roba obzorja. Najprej zagledamo nekaj, česar prej nismo mogli videti. Nato razumemo besede, ki so nas nekoč bolele. Potem prepoznamo vzorec, ki se je ponavljal v različnih odnosih, le obrazi so se menjavali. In nenadoma se zavemo, da nas življenje ni vodilo v krogih, da bi vas kaznovalo, temveč ker smo se morali vedno znova vračati na isto mesto, dokler nismo bili pripravljeni uzreti tistega, kar je bilo ves čas pred nami.

Tlakovci usode niso sestavljeni le iz lepih trenutkov. Nekateri so stkani iz radosti, drugi iz žalosti. Nekateri iz ljubezni, drugi iz slovesa.

Bilanca zato ni le pogled nazaj. Ni naštevanje napačnih odločitev, izgubljenih let ali ljudi, ki so odšli. Je trenutek iskrenosti, ko se vprašamo, kaj od vsega tega smo odnesli s seboj. Kaj vemo danes, česar prej nismo? Kdaj smo se naučili postaviti meje? Kdaj smo končno nehali prositi za prostor, ki nam nikoli ni bil zares namenjen? Vsaka izkušnja je položila svoj kamen na našo pot. Tudi tista, ki bi jo najraje izbrisali. Tista, zaradi katere smo dvomili o sebi. Vse so postale del poti, po kateri hodimo danes.

Tlakovci usode niso sestavljeni le iz lepih trenutkov. Nekateri so stkani iz radosti, drugi iz žalosti. Nekateri iz ljubezni, drugi iz slovesa. Eni so gladki in svetli, drugi razpokani in ostri. A šele ko se ozremo nazaj, spoznamo, da je prav vsak izmed njih nosil našo težo, ko smo mislili, da bomo padli. Zdaj se pred nami odpirajo nove poti. Morda jih še ne vidimo v celoti. Morda je pred nami le prvi korak, en sam kamen, ki ga je življenje položilo pred naše noge.