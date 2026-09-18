Shana Flogie: zadnjič se odpirajo stare rane (Suzy)

KIRON V OVNU

Retrogradni Kiron se iz bika ponovno vrača v ovna.

Retrogradni Kiron se iz bika ponovno vrača v ovna in s tem še zadnjič prehaja čez 29., karmično stopinjo zaključevanja. V ovnu bo ostal do 14. aprila 2027, zato se odpira zadnje poglavje zgodbe, ki jo Kiron v tem znamenju piše že vrsto let. Čakajo nas njegove zadnje lekcije, preden zapremo vrata ovnovemu učenju. Zato se bo energija znamenja zgostila, kot da življenje preverja, ali smo se jih res naučili. Kiron se je 3. avgusta 2026, že v znamenju bika, obrnil v retrogradno gibanje. Njegova pot nazaj ga je 17. septembra ponovno pripeljala v ovna. To pomeni, da se lahko začnejo vračati teme, za ...