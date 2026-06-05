Shana: Junij na kolesju kočije (Suzy)

ASTRO

V tem obdobju bomo ugotovili, da največkrat ne potrebujemo popolnega odgovora, ampak samo občutek, da smo slišani.

Če je bil maj mesec odločitev, notranjih razpotij in izbire med starim ter novim, junij ne dopušča več stanja na mestu. Kar ste maja začutili, izbrali ali spoznali, se zdaj začenja premikati. Kočija je arhetip gibanja, smeri, volje in zavestnega premika naprej. Ne čaka. Ne obrača se nazaj. Ne ostaja več na križišču. To je mesec, ko življenje zahteva akcijo in korak naprej. Mnogi boste čutili močno potrebo po spremembi – po selitvi, menjavi službe, drugačni dinamiki odnosov ali novi poti. Nekateri boste zapirali vrata starega sveta, drugi prvič zares stopili iz cone udobja, ki je bila dolgo ...