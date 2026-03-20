Shana: Prelom zavesti in začetek novega ciklusa (Suzy)

POMLADNO ENAKONOČJE

Če je retrogradni Merkur vračal neodgovorjena vprašanja, direktni prinaša odgovore. Jasno nam je, kaj čutimo.

Pomladansko enakonočje nastopi danes, 20. marca, in tako kot vsako leto označuje enega najpomembnejših energijskih prehodov. To je trenutek, ko Sonce vstopi v ovna in se začne nov astrološki ciklus. Gre za simboličen začetek, ki ni vezan le na koledar, temveč na premik zavesti. Narava se obrne navzven, enako se začne dogajati tudi v človeku – po obdobju notranjih procesov, zaključevanja in refleksije se pojavi potreba po gibanju, odločitvah in pobudi za delovanje. Enakonočje vedno predstavlja ravnovesje med svetlobo in temo. Dan in noč sta tedaj enaka, kar nosi močno simboliko notranje ...