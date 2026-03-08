  • Delo d.o.o.
POGOVOR

Simona Hamer, dramaturginja in pisateljica: Ženski orgazem je revolucionarno dejanje (Suzy)

V zbirki Razmerja pri Cankarjevi založbi je izšel njen prvenec Cimra o Mirni, ki jih ima nekaj čez trideset in je kljub nenehnemu delu (in izobrazbi) obsojena na prekarno življenje in bivanje s cimri.
Na Kubi je našla navdih za Carlosa, ki pride študirat v Ljubljano.
Na Kubi je našla navdih za Carlosa, ki pride študirat v Ljubljano.
R. S., Foto: Dejan Javornik, Saša Kovačič, osebni arhiv
 8. 3. 2026 | 06:00
12:03
A+A-
Ko njena cimra zaradi boljših možnosti pobegne v tujino, se zadržana doktorska študentka znajde v stanovanju s Carlosom, ognjevitim Kubancem, ki bi pri nas rad študiral jazz kitaro. Avtorica je uspešna dramaturginja in dramatičarka, v prostem času tudi članica feminističnega pevskega zbora Z'borke, zato je bila odlična izbira za klepet tik pred svetovnim dnevom žensk. Roman Cimra je nastal po istoimenskem libretu, za katerega ste prejeli nagrado Gašperja Tiča. Koliko vam je pomenila ta nagrada? Najprej je res bil libreto, torej besedilo za muzikal. Vsaka nagrada pomeni priznanje in potrditev. ...

07:02
Premium
Novice  |  Slovenija
POGUMNI POSAMEZNIKI

Komaj 14-letna deklica z oživljanjem rešila kolesarja: »Vedela sem, da moram pomagati«

Policija je podelila medalje za hrabrost in požrtvovalnost policistom ter občanom, ki so v nevarnih trenutkih pomagali drugim in reševali življenja.
Aleksander Brudar8. 3. 2026 | 07:02
06:33
Premium
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKI PSI

Bo Slovenija dobila dve novi avtohtoni pasmi psov?

Koroški žigec in svilnati hrt sta že dobro znana med ljubitelji psov, zdaj pa slovenski kinologi začenjajo postopek za njuno uradno priznanje.
Roman Turnšek8. 3. 2026 | 06:33
06:33
Novice  |  Slovenija
PROSTOVOLJCI

To so Zasavčani, ki rešujejo življenja

Nazive v treh kategorijah so podelili posameznikom, organizaciji in projektu, ki so pomembno prispevali k prostovoljstvu v regiji.
Roman Turnšek8. 3. 2026 | 06:33
06:00
Premium
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
SODNA BITKA

Rudija je odvzem goveda spravil k psihiatru, zdaj toži državo za 35.000 evrov

Rejec iz odmevne zgodbe o odvzemu goveda trdi, da so bile živali po vrnitvi v slabšem stanju, poleg tega pa naj bi mu celoten primer povzročil hude duševne stiske.
Jure Predanič8. 3. 2026 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Vizionar

O poroki.
Marko Kočevar7. 3. 2026 | 22:45

