Simona Hamer, dramaturginja in pisateljica: Ženski orgazem je revolucionarno dejanje (Suzy)

POGOVOR

V zbirki Razmerja pri Cankarjevi založbi je izšel njen prvenec Cimra o Mirni, ki jih ima nekaj čez trideset in je kljub nenehnemu delu (in izobrazbi) obsojena na prekarno življenje in bivanje s cimri.

Ko njena cimra zaradi boljših možnosti pobegne v tujino, se zadržana doktorska študentka znajde v stanovanju s Carlosom, ognjevitim Kubancem, ki bi pri nas rad študiral jazz kitaro. Avtorica je uspešna dramaturginja in dramatičarka, v prostem času tudi članica feminističnega pevskega zbora Z'borke, zato je bila odlična izbira za klepet tik pred svetovnim dnevom žensk. Roman Cimra je nastal po istoimenskem libretu, za katerega ste prejeli nagrado Gašperja Tiča. Koliko vam je pomenila ta nagrada? Najprej je res bil libreto, torej besedilo za muzikal. Vsaka nagrada pomeni priznanje in potrditev. ...