Simona Kralj, duhovna motivatorka in mentorica: Srčnost nas dela človeške in nas povezuje (Suzy)

INTERVJU

Z duhovnostjo se sprva ni ukvarjala, nato pa je med drugim zdravljenjem raka doživela obsmrtno izkušnjo, ki ji je spremenila življenje.

Sporočeno ji je bilo, da še ni prišel njen čas za odhod, saj mora pomagati drugim. Desetletje pozneje, ko je že precej razrešila družinske vzorce, zaradi katerih so njene sorodnice druga za drugo umirale za rakom, je začela razumevati, da se fizično zdravje začne pri psihičnem in da je vse med seboj povezano. Danes s svojim znanjem podpira ljudi, ki preživljajo podobne izzive. Se je vaša preobrazba začela že pri 25. letih, ob prvem raku na materničnem vratu? Moja osebna rast se je začela bolj po nesreči. Prvi rak me ni spametoval, nisem ga razumela kot znak, da moram nekaj spremeniti. Do tega ...