Simona Škrobar preizkuša, kako slasten je njen Jure (Suzy)

Nekateri zvezdniki nas znajo vsake toliko presenetiti. Mednje sodita Simona Škrobar in Jure Košir, ki sta v javnosti načeloma zadržana. Toliko bolj smo zazijali, ko sta objavila fotografijo, na kateri je športnikova srčna izbranka v vlogi prav posebne degustatorke. S spretnim jezičkom je preverila, kakšnega okusa je slavni smučar. Da so njegovi poljubi najslajši na svetu, se je že zdavnaj prepričala. Tokrat je bil na vrsti ph Koširjeve kože.

Ta je v eksperimentu vidno užival, saj je z leti stopil z zavore in se sprostil. Nepisano pravilo sicer pravi, da bolj smo stari, bolj smo norčavi, kar velja tudi za postavna izbranca. Nič ni bolj osvobajajoče kot miselnost, da se je za dobrobit boljšega počutja vredno požvižgati na to, kaj si drugi mislijo o tebi. In nepisano pravilo ima očitno blagodejne učinke tudi za naša golobčka.