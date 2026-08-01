Simone Godina, zdravstvena trenerka: Razbijamo zdravstvene in prehranske mite (Suzy)

INTERVJU

Detektivka ščitnice in hormonska svetovalka je ob avtoimunski bolezni zdravje vzela v svoje roke.

Simone Godina se je v New Yorku se izšolala za zdravstveno trenerko, saj ji klasična medicina ni ponudila drugega kot zdravila za uravnavanje imunskega sistema, sama pa je želela izvedeti, kako lahko stanje izboljša s spremembo prehrane. Zdaj svetuje ženskam, ki so se zaradi različnih težav znašle v začaranem krogu, razbija prehranske mite in priporoča premišljene spremembe navad, ki lahko pomembno vplivajo na zdravje in počutje. Kaj se zgodi, če pretiravamo z alkoholom? Alkohol je snov, ki jo morajo jetra prednostno obdelati. Ko pretiravamo z njim, jetra začasno preusmerijo pozornost stran ...