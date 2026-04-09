Sin Arnolda Schwarzeneggerja: uspešno stopa po očetovih stopinjah (Suzy)

Osemindvajsetletni Joseph Baena, sin Arnolda Schwarzeneggerja, uspešno stopa po stopinjah svojega očeta. Na prvem bodibilding tekmovanju je namreč osvojil tri zlate in eno srebrno medaljo. Genetika mu je res v veliko pomoč, a njegova pot ni bila lahka. Na družabnih omrežjih je v preteklosti govoril o težavah v mladosti. Priznal je, da je imel v srednji šoli prekomerno telesno težo, zaradi česar so ga izključili iz košarkarske in nogometne ekipe, saj je bil prepočasen, vrstniki so ga zasmehovali. »Moji prijatelji so se norčevali iz mene, ker sem bil debel,« je povedal. To ga je spodbudilo k popolni spremembi. Plavanje mu je spremenilo življenje in mu približalo svet fitnesa. Čeprav je ponosen na slavnega očeta, si želi ustvariti svoje ime, zato ne uporablja priimka Schwarzenegger – prepoznaven hoče biti po lastnih dosežkih. Tako kot njegov oče je tudi on igralec, poleg tega poudarja, da se ukvarja z naravnim bodibildingom in da ni nikoli uporabljal steroidov.

Rezultati so posledica dolgoletnih treningov, pri katerih mu je pomagal tudi oče.