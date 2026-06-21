Sir David Beckham: prvi nogometaš na Pločniku slavnih (Suzy)

Britanski kralj Karel III. ga je novembra lani povzdignil v viteza, zdaj pa je David Beckham postal še prvi nogometaš v zgodovini z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Nekdanjega kapetana angleške reprezentance so počastili v Los Angelesu, kjer je prejel že 2849. zvezdo, ki krasi znamenito turistično atrakcijo. Ob prevzemu priznanja je povedal, da se mu zdi vse skupaj precej nadrealistično: »V karieri sem doživel veliko izjemnih trenutkov, vendar je prejeti zvezdo na svetovno znanem Pločniku slavnih v Los Angelesu resnično neverjetno.«
Ob očetu so bili otroci Romeo, Cruz in Harper, medtem ko najstarejšega Brooklyna, čeprav živi le približno dvajset minut stran od kraja dogodka, ni bilo. Po poroki z Nicolo Peltz naj bi bil namreč v slabih odnosih s starši. Enainpetdesetletni Beckham se je po dogodku oglasil tudi na družbenih omrežjih in zapisal: »Dan, ki ga ne bom nikoli pozabil. Hvala Hollywoodski gospodarski zbornici. Izjemno sem hvaležen svojemu prijatelju Tomu Cruisu, da je bil ob meni, ter svoji ženi Victorii in čudovitim otrokom za vso ljubezen in podporo.«