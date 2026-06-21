Sir David Beckham: prvi nogometaš na Pločniku slavnih (Suzy)

Britanski kralj Karel III. ga je novembra lani povzdignil v viteza, zdaj pa je David Beckham postal še prvi nogometaš v zgodovini z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Nekdanjega kapetana angleške reprezentance so počastili v Los Angelesu, kjer je prejel že 2849. zvezdo, ki krasi znamenito turistično atrakcijo. Ob prevzemu priznanja je povedal, da se mu zdi vse skupaj precej nadrealistično: »V karieri sem doživel veliko izjemnih trenutkov, vendar je prejeti zvezdo na svetovno znanem Pločniku slavnih v Los Angelesu resnično neverjetno.«

Odsotnosti najstarejšega sina Brooklyna slavljenec ni želel komentirati.

Na slovesnosti sta mu govor pripravila ženain igralec. Slednji je izpostavil njegovo pot od nogometnega zvezdnika do svetovne ikone in dejal, da je Davidovo življenje prava hollywoodska zgodba. Spomnil je na nekatere najznamenitejše trenutke njegove kariere ter pohvalil njegove vrednote, predanost in vpliv na šport ter popularno kulturo. Victoria je dejala, da ljudi navdušujejo predvsem moževe osebnostne lastnosti: »Njegova zagnanost, odločnost in ambicioznost so znane vsem. Sama bi rada poudarila njegovo prijaznost in predanost ljudem, ki jih ima rad. Vedno da vse od sebe, ne da bi pri tem pozabil na družino, kar je v življenju najpomembnejše.« Govor je zaključila z ganljivimi besedami: »David, izjemno ponosna sem na vse, kar si dosegel. Še bolj pa sem ponosna na moža in očeta, kakršen si bil vedno. Čestitam. Zelo te imamo radi.«

Ob očetu so bili otroci Romeo, Cruz in Harper, medtem ko najstarejšega Brooklyna, čeprav živi le približno dvajset minut stran od kraja dogodka, ni bilo. Po poroki z Nicolo Peltz naj bi bil namreč v slabih odnosih s starši. Enainpetdesetletni Beckham se je po dogodku oglasil tudi na družbenih omrežjih in zapisal: »Dan, ki ga ne bom nikoli pozabil. Hvala Hollywoodski gospodarski zbornici. Izjemno sem hvaležen svojemu prijatelju Tomu Cruisu, da je bil ob meni, ter svoji ženi Victorii in čudovitim otrokom za vso ljubezen in podporo.«