Sir Idris Elba: Prejel je viteški naslov (Suzy)

Britanskega igralca, glasbenika, producenta in aktivista Idrisa Elbo je kralj Karel III. z viteškim naslovom počastil za njegovo dolgoletno delo z mladimi ter prizadevanja za ustvarjanje boljših priložnosti za prihodnje generacije. Na slovesnosti na gradu Windsor je zvezdnika spremljala njegova žena Sabrina Elba, podjetnica in aktivistka. Zakonca sodelujeta tudi pri humanitarnih projektih, leta 2022 sta ustanovila Fundacijo upanja Elba, ki podpira mlade in skupnosti afriške diaspore ter spodbuja izobraževalne in podjetniške priložnosti.

Elba sicer velja za enega najprepoznavnejših britanskih igralcev. Svetovno slavo je dosegel z vlogo brezkompromisnega detektiva Johna Luthra v izjemno uspešni kriminalni seriji Luther. Še pred tem je občinstvo navdušil kot Russell 'Stringer' Bell v kultni seriji Skrivna naveza, eni najboljših televizijskih serij vseh časov. Gledalci ga poznajo tudi iz številnih filmskih uspešnic, med drugim iz filma Mandela: Dolga pot do svobode, v katerem je upodobil južnoafriškega državnika Nelsona Mandelo, ter iz franšiz Thor in Maščevalci. Svoj glas je posodil tudi likom v animiranih uspešnicah, med drugim v filmu Zootopia.

Da bo povišan v viteza, je bilo objavljeno na kraljevem seznamu novoletnih odlikovanj.

Poleg igralske kariere je Elba uspešen glasbenik in didžej. Pod umetniškim imenom DJ Big Driis že vrsto let nastopa na festivalih in glasbenih dogodkih po vsem svetu. Prav ljubezen do glasbe ga je pred kratkim pripeljala do nenavadnega sodelovanja s kraljem Karlom III. Na vrtni zabavi v Buckinghamski palači, posvečeni petdesetletnici dobrodelne organizacije Kraljeva fundacija, ki jo je za pomoč deprivilegiranim ustanovil Karel še kot princ, sta skupaj stopila za mešalno mizo. Igralec je hvaležen ambasador Kraljeve fundacije. Večkrat je poudaril, da je bila prav njena pomoč ključna za začetek njegove kariere. Ko je bil star osemnajst let, je prejel finančno podporo za študij in prve korake v svetu umetnosti. Danes svoje izkušnje vrača mlajšim generacijam ter pomaga tistim, ki se soočajo s socialnimi ali ekonomskimi ovirami.