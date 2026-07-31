Sirius in Levja vrata: ali živite iz srca ali zgolj iz navade? (Suzy)

ČAS NOTRANJE PORAVNAVE

Enaintridesetega julija 2026 vzhajajoči Sirius ponovno pozdravi Sonce.

Zadnji julijski dan nosi posebno vibracijo. Po približno 75 dneh nevidnosti se Sirius znova pojavi na jutranjem nebu. Za starodavne civilizacije je bil to eden najpomembnejših trenutkov v letu – trenutek, ko se nebo in Zemlja znova povežeta skozi svetlobo. Sirius ni navadna zvezda. Egipčani so ga imenovali Sotis in ga povezovali z boginjo Izis, veliko varuhinjo modrosti, magije in življenja. Verjeli so, da njegov ponovni vzhod odpira vrata novemu ciklusu, novemu letu in novemu poglavju človeške zavesti. Če Sonce osvetljuje naše fizično telo, so Sirius imenovali duhovno Sonce. Notranji ogenj, ...