Skakalnica ni več rezervirana le za profesionalce (Suzy)

Malo je športov, ki so tako močno zapisani v naš nacionalni DNK, kot so smučarski skoki. Pa ste kdaj pomislili, da bi tudi sami podoživeli občutke naših orlov? Zdaj jih lahko. Flight Fest, tekma v smučarskih skokih za civiliste, razbija mit, da so smučarski skoki le ekstremen šport. Ljubiteljem omogoča, da varno preizkusijo skok na smučeh.

Timi Zajc in drugi zlati orli so se družili z navijači, za kar med sezono pogosto zmanjka časa.

SSK Ilirija organizira brezplačne treninge, na katerih se lahko vsak rekreativni smučar s pomočjo vrhunskega trenerja v dveh do treh urah nauči osnov. Mladi kondorji se bodo 5. junija že četrtič pomerili na malih skakalnicah v ljubljanskem Mostecu. Poleg dolžine in sloga skoka bodo točke prinašali tudi zabavna oblačila in glasni navijači, pravico bodo delili vrhunski skakalci. Ti bodo na dobrodelni tekmi nabirali metre in evre za poletne treninge mladih kolegov, ob tem bodo na voljo tudi za kakšen selfi, avtogram ter klepet. Druženje se bo zaključilo z brezplačno veselico z Raubarji. Vstop in treningi so brezplačni, pogoj za nastop na tekmi je uspešno opravljen trening. Več informacij je na voljo na sskilirija.com.