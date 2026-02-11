Škandal na norveškem dvoru: princesa si je dopisovala z Epsteinom (Suzy)

Norveška princesa Mette-Marit se je z zadnjo objavo dokumentov, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom, znašla v vrtincu škandala. V spisih so namreč navedena številna elektronska sporočila, ki sta si jih izmenjevala med letoma 2011 in 2014. V dokumentih je zapisano, da je bila njuna komunikacija redna še več let po tem, ko je že priznal kazniva dejanja, povezana s spolnim izkoriščanjem mladoletnic. Objavljena elektronska sporočila vključujejo osebne zapise, zahvale za rože ter nenavadne šale in komentarje. Spisi še navajajo, da je Mette-Marit leta 2013, čeprav Epsteina takrat ni bilo tam, štiri dni bivala v njegovi hiši v Palm Beachu. V uradni izjavi se je zaradi slabe presoje opravičila. »Globoko obžalujem kakršen koli odnos z Epsteinom,« je sporočila in izrazila sočutje z žrtvami. Dodala je, da njegovega ozadja ni dovolj temeljito preverila in da je stike z njim prekinila leta 2014, ko je začutila, da poskuša izkoristiti poznanstvo z njo.

Njenemu sinu Mariusu Borgu Høibyju iz prvega zakona te dni na sodišču v Oslu sodijo zaradi več hudih kaznivih dejanj.