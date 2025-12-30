  • Delo d.o.o.
ZASKRBLJENA ZA NJUNEGA EDINCA

Skrbi Primoža Dolničarja in Anđe Marić: sin Gašper je pristal v zaporu (Suzy)

Anđa Marić se je odzvala s čustvenim zapisom na družabnem omrežju.
Anđa Marić in Primož v srečnejših časih
S. R., FOTO: Osebni arhiv/Instagram, Mediaspeed
 30. 12. 2025 | 09:00
1:58
A+A-

Ne pravijo zaman 'mali otroci, male skrbi, veliki otroci, velike skrbi'. In decembra, ko naj bi bilo vse veselo, v pričakovanju praznikov in druženja in harmonije, se mnogi ljudje znajdejo v velikih stiskah. Voditelj, kuhar in fotograf Primož Dolničar in njegova nekdanja žena, hrvaška umetnica Anđa Marić, sta zaskrbljena za njunega edinca, 22-letnega Gašperja, ki se je nedavno znašel v zagrebškem zaporu. Mladeniču očitajo, da je napadel dostavljavca hrane na kolesu ter mu odvzel denar in kolo. Njegova pretresena mama se je odzvala s čustvenim zapisom na družabnem omrežju.

»Moj sin je alkoholik. Bolnik. Odvisnik. Ne od drog, temveč od alkohola, družbeno sprejetem in dostopnem na vsakem koraku za evro in pol. Pred tremi meseci sem ga dala ujeti. Vsakič so mi ga vračali domov, ker nihče ne more prisiliti človeka v zdravljenje, če sam tega ne želi. On mi je govoril, da to ni problem. Vse dokler ni eskaliralo do omenjenega napada,« je zapisala. Nekdanja zakonca sta od velike ljubezni že pred petnajstimi leti prišla do bolečega in stresnega razhoda, ki se je spremenil v pravcato vojno. V odnosu naj bi se zgodilo marsikaj, od varanja do nasilja in seveda sodne bitke za otroka, ko ga je sodišče enkrat določilo očetu, drugič mami. Gašper je na tem čustvenem vrtiljaku poskušal preživeti, kakor je vedel in znal. In se očitno tolažil z alkoholom. Poskušal je sodelovati z očetom, skupaj sta ustvarjala kuharsko oddajo, pomagal je s snemanjem promocijskih filmov za mamo, a se izgubil na poti odraščanja, ko je najbolj potreboval varno zavetje.

Za sina sta bila dolgo bitko.

