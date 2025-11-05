Skrita strast Vesne Nishe Dolinar: ples je njena velika ljubezen (Suzy)

»Moja plesna ljubezen se je začela že v mladosti. Najprej sem nekaj časa plesala balet, potem jazz balet, na koncu sem pristala pri Barbari, Tomažu in Nataši Ambrož. Sledila sem jim v Urško in tam trenirala do sedemnajstega leta. Takrat sem vse skupaj zaključila, ko so me bolj premamila najstniška leta in zabave. Mama mi je prerokovala, da mi bo žal. In res mi je bilo,« prizna lastnica verige indijskih restavracij Namaste Vesna Nisha Dolinar.

Z Matejem Krajcerjem sta trenirala v istem klubu – Urški in sta že dolgo tudi dobra prijatelja. Po pandemiji se je odločila obuditi svoje sanje. »Od takrat treniram dvakrat tedensko po dve uri. Z veseljem grem tudi na tekme, takrat treniram še več. Udeležujem se tekem Pro Am, kjer je eden profesionalec, drugi pa amater. Tekme so po vsem svetu, tako sem bila do sedaj v Beogradu, Budimpešti in Milanu,« navdušeno pripoveduje Nisha, ki bo kmalu plesala tudi v Ljubljani, saj njen soplesalec Matej 31. januarja prihodnje leto v Unionu organizira tekmo Slovenia Love Cup.