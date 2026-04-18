Skrivnostni Marjan Šarec: se vrača h komediji? (Suzy)

Na nacionalni televiziji sta se v istem kadru znašla Marjan Šarec in Tilen Artač, marsikoga pa so ob njuni nasmejani fotografiji spreletele različne misli. Šarec je ob fotografiji zapisal: »Na RTV Slovenija sem snemal oddajo Politično, a naletel na nepolitičnega starega prijatelja satire Tilna.« Ob tem je hudomušno namignil še na Artačevo novo preobrazbo v oddaji Kaj dogaja. Pravo malo poplavo so sprožili komentarji pod objavo.

Številni so Šarca pozvali, naj zapusti politiko in se vrne v komedijo, kjer je po njihovem mnenju pustil močnejši pečat. Nekateri so šli še dlje in zapisali, da bi tej 'ubogi državi' prav on v znameniti vlogi Ivana Serpentinška znova znal vrniti nasmeh, dobro voljo in celo nekaj vere v ljudi. Ob njunem sproščenem selfiju pa je jasno predvsem eno – Šarec v ljudeh še vedno prebudi tisto iskrico, ki je politiki očitno ni uspelo povsem ugasniti.