  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO POGLAVJE

Skrivnostni Matej Zemljič: pripravlja nekaj povsem novega (Suzy)

Snemanje je že v polnem teku, Matej pa namiguje, da gledalce čaka nekaj drugačnega.
Matej Zemljič obljublja nekaj, »česar pri nas še nismo videli«.
Matej Zemljič obljublja nekaj, »česar pri nas še nismo videli«.
A. M., Foto: Pop TV
 7. 10. 2026 | 17:00
1:42
A+A-

Na POP TV nastaja nova originalna serija, o kateri ustvarjalci za zdaj še ne želijo razkriti preveč. Znano pa je, kdo bo stopil v ospredje nove televizijske zgodbe. V glavnih vlogah bosta nastopila Matej Zemljič, ki se je gledalcem priljubil v seriji Skrito v raju, in Julita Kropec, ki jo občinstvo pozna predvsem z gledaliških odrov. Snemanje je že v polnem teku, Matej pa namiguje, da gledalce čaka nekaj drugačnega. »Pripravljamo nekaj, česar pri nas še nismo videli. Nekateri prizori so za nas, igralce, in celotno ekipo precejšen izziv, ampak prav zaradi tega je občutek, da nastaja nekaj posebnega, še toliko večji. Verjamem, da bo serija gledalce presenetila in jim zlezla pod kožo,« pravi.

Novo poglavje se s serijo odpira tudi Juliti Kropec, članici Mestnega gledališča ljubljanskega, ki jo tokrat čaka obsežen televizijski projekt. Veselja ne skriva, a priznava, da jo velikost izziva včasih tudi nekoliko prestraši. »Snemati tako obsežen format je pravo veselje, hkrati je dolžina projekta velik izziv, ki me včasih navda z rahlim strahom. Še dobro, da mi ob strani stoji Matej, ki vedno ve, kaj mi reči v dani situaciji, da se znova pomaknem nazaj k veselju in radovednosti,« je povedala. Ob Mateju in Juliti bosta v seriji med drugim nastopila še Tara Zupančič in Matevž Sluga, številna druga igralska imena pa za zdaj ostajajo skrivnost.

Julita se iz Mestnega gledališča ljubljanskega seli pred televizijske kamere.
Julita se iz Mestnega gledališča ljubljanskega seli pred televizijske kamere.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Matej ZemljičserijaPop TVigralecsnemanjeTara Zupančič
ZADNJE NOVICE
19:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DVOJNO ŽIVLJENJE

Nekdanji pastor zaradi ljubice, ki jo je spoznal v cerkvi, med spanjem ustrelil ženo: »Mamica je bila popolna oseba« (FOTO in VIDEO)

Prizorišče naj bi poskušal prikazati kot vlom, digitalni podatki pa so spodkopali njegovo zgodbo, da naj bi v času umora spal.
Kaja Grozina7. 10. 2026 | 19:08
18:57
Novice  |  Svet
GOLJUF

Nekdanji visoki uslužbenec obveščevalne agencije vlado oškodoval za skoraj 200 milijonov! Porabil jih je zase

Rush si je izmislil vladne programe in zanje črpal proračunska sredstva, ki jih je porabil za osebno korist.
7. 10. 2026 | 18:57
18:34
Novice  |  Svet
FRANCOSKO-AMERIŠKA AKCIJA

Dva mlada brata prijeta zaradi ukradenih golih slik 17.000 žensk in deklet

Zaradi suma, da sta bila glavna upravitelja platforme, so v torek v Franciji prijeli brata, stara 21 in 25 let.
7. 10. 2026 | 18:34
18:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BREZ BOLEČIN

Za hrbtenico skrbimo tudi med spanjem

Če se zbujamo okoreli in v bolečinah, je nujna sprememba: morda nam ne ustreza vzglavnik ali ležišče, morda pa položaj.
7. 10. 2026 | 18:20
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŠKREBLFEST

Sadike za pet dojenčkov

V Razborah pri Čatežu od leta 2016 s festivalom ohranjajo tradicijo sušenja sadja. Srce prireditve je vaška sušilnica iz leta 1939.
Drago Perko7. 10. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Mokro listje pred hišo je lahko draga težava: Kdo odgovarja ob padcu?

Kdo mora čistiti listje s pločnika pred hišo in kdo odgovarja ob padcu? Odgovor je odvisen od več okoliščin.
7. 10. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Zakaj v nekem trenutku cene poskočijo v nebo?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
7. 10. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Zakaj v nekem trenutku cene poskočijo v nebo?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
7. 10. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

Tako boste hitreje prišli do finančne spodbude

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:23
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Koliko vas stane napačen partner?

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Spremembe pri izbranih zavarovanjih. Ste upravičeni?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Čeprav že varčujete, preverite, kako naprej

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Veste, kaj se z vašim telesom dogaja med spanjem?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Bo tudi vaša pokojnina za 800 evrov nižja?

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
7. 10. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Zakaj nekaterim uspe, drugim pa nikoli ne bo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin5. 10. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Je »evropsko« res zanesljivo?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

17,3 milijona izgubljenih dni. Kje je rešitev?

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki