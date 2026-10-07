Skrivnostni Matej Zemljič: pripravlja nekaj povsem novega (Suzy)

Na POP TV nastaja nova originalna serija, o kateri ustvarjalci za zdaj še ne želijo razkriti preveč. Znano pa je, kdo bo stopil v ospredje nove televizijske zgodbe. V glavnih vlogah bosta nastopila Matej Zemljič, ki se je gledalcem priljubil v seriji Skrito v raju, in Julita Kropec, ki jo občinstvo pozna predvsem z gledaliških odrov. Snemanje je že v polnem teku, Matej pa namiguje, da gledalce čaka nekaj drugačnega. »Pripravljamo nekaj, česar pri nas še nismo videli. Nekateri prizori so za nas, igralce, in celotno ekipo precejšen izziv, ampak prav zaradi tega je občutek, da nastaja nekaj posebnega, še toliko večji. Verjamem, da bo serija gledalce presenetila in jim zlezla pod kožo,« pravi.

Novo poglavje se s serijo odpira tudi Juliti Kropec, članici Mestnega gledališča ljubljanskega, ki jo tokrat čaka obsežen televizijski projekt. Veselja ne skriva, a priznava, da jo velikost izziva včasih tudi nekoliko prestraši. »Snemati tako obsežen format je pravo veselje, hkrati je dolžina projekta velik izziv, ki me včasih navda z rahlim strahom. Še dobro, da mi ob strani stoji Matej, ki vedno ve, kaj mi reči v dani situaciji, da se znova pomaknem nazaj k veselju in radovednosti,« je povedala. Ob Mateju in Juliti bosta v seriji med drugim nastopila še Tara Zupančič in Matevž Sluga, številna druga igralska imena pa za zdaj ostajajo skrivnost.