Skrivnostni Ranko Babić: Desa Muck me priganja! (Suzy)

Desa Muck, Tina Gorenjak, Nuška Drašček v alternaciji z Ano Mario Mitič, Tanja Kocman in Lucija Vrankar so proslavile 100. ponovitev in ob prelomnici priznale, da jih je skupni oder razgalil in povezal. »Pot do stotice je bila bliskovita. Najboljša odrska ekipa smo, ker smo še boljša ekipa v zaodrju. Večkrat se šalimo, da nas predstava moti med čvekanjem,« pravijo dekleta.

Režiser Ranko Babić se strinja z njimi. »Priznati moram, da ob vstopu v garderobo v sebi začutim kanček ljubosumja,« je iskren vsestranski ustvarjalec, ki na svojih turnejah v zaodrju nikoli ni imel tako glasne družbe. »Naše dame se tam neizmerno zabavajo in so prava družina, kar se pozna na odru.« Ali to pomeni, da lahko pričakujemo nadaljevanje uspešnice? Ranko se le skrivnostno zasmeji: »Nekaj se šušlja o drugem delu. Desa pravi, naj že pohitimo, ker ni vsak dan mlajša in ne bi rada, da jo na oder nesemo v krsti!«