Skupina Cherry Flavoured: V resnici smo prav zabavni! (Suzy)

Po tem, ko so se od leta 2025 poslovili s skladbo Povej naglas!, v kateri pozivajo, naj se aktivno soočimo z vedno bolj ponorelim svetom, se skupina Cherry Flavoured v novi pesmi Iz ust do ust obrača v intimnejši svet, in sicer z zgodbo, ki ima približno tako srečen konec, kot sta ga imela Romeo in Julija. »V resnici smo prav zabavni, kar vam bodo najbrž potrdili naši prijatelji in obiskovalci koncertov. Zagotovo pa kdaj v nas prevladajo negativna čustva. Takrat najdemo izhod v glasbi, saj ima terapevtsko moč – za glasbenika in poslušalca,« pravijo fantje. Njihova glasba je odraz njihovega razmišljanja in počutja, saj so lahko le tako avtentični. Njihova nova pesem je preplavljena z ljubeznijo, ki je eno najmočnejših čustev in je lahko v svetu domišljije nepredvidljiva, še močnejša, včasih celo zavajajoča. »Zgodba se konča tragično, zagotovo pa bo na našem prvem albumu, ki ga pospešeno ustvarjamo, tudi kakšna ljubezenska pesem s srečnim koncem,« dodajo mladi glasbeniki.