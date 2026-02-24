Skupina Gadi: Hobi je postal služba (Suzy)

»Vodenje skupine je na prvi pogled morda videti enostavno, a je vse prej kot to. Tisti, ki je to izkusil, ve, da to delo zahteva veliko časa in energije. Lahko bi ga primerjal z običajno osemurno službo, le brez fiksnega urnika,« pravi Primož Ilovar, ki je avtor nekaterih pesmi skupine. Tako kot Anže Zavrl in David Novak, saj jih prav vse po vrsti odlikuje ustvarjalna žilica. »Enkrat je bolj ustvarjalen eden, drugič drugi. V zadnjem obdobju sem avtor večine skladb jaz, aranžmaje ustvarjamo skupaj na vajah. Najprej poslušamo osnovo, nato postavljamo zgradbo pesmi, pri tem vsak prispeva svoj kamenček v mozaik, da na koncu nastane pravi 'gadovski zven',« razloži. Navdih ne pride sam od sebe, a če mora ustvariti skladbo, se zanjo potrudi in jo skomponira. Vsi trije gadi so zelo prepoznavni, čeprav je bil največje pozornosti nedavno deležen Anže, ki je s harmoniko pretekel ljubljanski maraton in se vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

Primož je bas kitarist in vodja skupine Gadi.

Primož brez zadržkov pove, da ga ni prepoznavnost nikoli motila, zanj je prej 'bonus'. »Ljudje pogosto pristopijo in nas prosijo za fotografijo ali avtogram. Vsem z veseljem ustrežemo, saj se zavedamo, da nas ne bi bilo brez oboževalcev,« pravi. Zaveda se, da ima veliko srečo, da je glasba njegov hobi in služba hkrati, čeprav nima stalnega urnika. A Gadi kljub temu najdejo čas za druženje s prijatelji. Družino si je ustvaril v domači Ivančni Gorici, v vasi Škrjanče sta si zzgradila hišo, ki stoji nasproti njegovega prejšnjega doma. V njej ima Primož snemalni studio, v katerem preživi veliko ur, saj prav tako ustvarja glasbo za druge izvajalce. Včasih je dela več, drugič manj. »Odvisno od obdobja,« se nasmehne. Zaupal nam je še, kako je spoznal srčno izbranko. »To je precej dolga zgodba, a jo bom poskušal strniti. Alenka me je prvič zagledala na poroki, kjer sem igral z ansamblom, v katerem sta bila moja mama in oče. V Ljubljani sva obiskovala srednjo šolo, in ker sva se pogosto srečevala, je nekega dne pristopila do mene in mi povedala, da sem igral na poroki, na kateri je bila tudi ona. Navezala sva stik, bila sva si všeč, a se ni razvilo nič resnega. Potem se kar nekaj časa nisva videla, nato so se najine poti znova prepletle na neki poroki, na kateri sem igral z Gadi. To je bilo še čisto na začetku, ko sem šele prišel v skupino. Sledile so kave in obiski kina. Tako se je začelo najino razmerje, ki traja že dobrih 15 let,« je obudil spomine.

Z Alenko imata osemletno Lano in desetletnega Marka. Družina je zanj na prvem mestu, zato se trudi z najbližjimi preživeti čim več časa. »Radi se družimo s prijatelji, poleti smo na morju, pozimi nekaj dni na smučanju, vmes gremo še na kakšen izlet. Otroka imata kar nekaj obveznosti, od treningov, glasbene šole do drugih hobijev,« pravi ponosni oče. Ko ima čas, rad sede na motor. »Moj motor je bel, med snemanjem videospota za skladbo Je ni in je ne bo, pa sem z veseljem sedel na sposojenega Harleyja-Davidsona,« še pove za konec.

Na jekleni mrcini med snemanjem videospota