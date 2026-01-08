Slabe prehranske kombinacije, ki se jim je bolje izogniti (Suzy)

Hrana bi nam morala dajati energijo. Pa vendar bi po kosilu najraje zaspali. Čutimo težo v želodcu, slab priokus v ustih, zgago. Morda ne gre za količino hrane, ampak za napačne kombinacije živil. Neustrezne kombinacije vplivajo na prebavo in lahko povzročajo napenjanje, fermentacijo, gnitje in prebavne motnje. Ko je prebava oslabljena, telo tvori več toksinov. Če smo takim slabo prebavljenim obrokom izpostavljeni dlje, se začnejo v telesu razvijati bolezni. Mlečni izdelki in živalska hrana (zlasti ribe) – ribe v masleni ali smetanovi omaki so velik ne. Enako velja za jajca z mlekom, bolonjsko omako s sirom, solato s kozjim sirom in slanino … Prav tako odsvetujejo mlečne izdelke in sol – sem spada tudi sir. Zaradi maščobe in soli je kombinacija problematična. Če že, ga jejte samostojno, brez drugih živil.

Mlečni izdelki ne gredo skupaj s sadjem – niti v sadnem sladoledu na mlečni osnovi? Najslabša kombinacija je banana in mleko. Za smuti raje uporabite rastlinsko mleko. Sadje po obroku povzroča fermentacijo in pline. Ena najslabših kombinacij so kosmiči s sadjem in jogurtom. Sadje pojejte prej in počakajte vsaj dve uri, preden pojeste ostalo hrano. Topla in hladna hrana ne gresta skupaj. Izogibajte se tudi ledeno hladni vodi med obrokom, saj ugasne prebavni ogenj. Medu ne smemo segrevati, saj tako deluje kot toksin. Ko združujemo živila z nasprotujočimi si lastnostmi, se prebavni ogenj zmede. Hrana, ki se ne prebavi pravilno, predolgo ostaja v črevesju in poruši ravnovesje. Sčasoma se telo lahko navadi na slabe kombinacije, zato nelagodja ne čutimo več takoj. A toksini se kopičijo in posledice pridejo pozneje.