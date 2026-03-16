NARODNOZABAVNA GLASBA

Sladki greh in Nastja Borinc z novo polko vabijo na še eno rundo (Suzy)

Štajerska zasedba predstavlja energično skladbo, ki slavi prijateljstvo, dobro voljo in dolge večere v prijetni družbi.
Ansambel Sladki greh je na sceni od leta 2020. FOTO: Osebni arhiv

Nastja v noši, ki ji jo je sešila njena mama. FOTO: Osebni arhiv

Trenutno izredno študira socialno delo. FOTO: Osebni arhiv

V prostem času se najraje sprehaja s psičko Šilo. FOTO: Osebni arhiv

Mojca Marot
 16. 3. 2026 | 14:25
3:39
A+A-

Štajerski ansambel Sladki greh je na radijske postaje poslal novo polko Še ena runda. Energičen kvintet s pevko Nastjo Borinc osvaja poslušalce in jih popelje v brezskrbne čase veselja, prijateljstva in dolgih noči v dobri družbi.

Člani ansambla so Dejan Hren, Igor Sabadin, Nejc Težak, Staš Žabot, Rene Zamuda in pevka Nastja Borinc. Njihova energija je nalezljiva, nastopajo na različnih prireditvah, koncertih, obletnicah in porokah, poleg sproščenih oblačil radi oblečejo tudi narodno nošo. Nastja se je ansamblu pridružila pred tremi leti. Njena prva misel je bila, da bo težko našla primerno nošo. Njena mama se je ponudila, da jo sešije kar ona. »Pri šivanju je zelo vešča in ta 'projekt' je vzela zelo resno. Največ časa je porabila za iskanje pravih materialov in dodatkov, sešila jo je v rekordnem času – v enem tednu,« nam je zaupala mladenka, ki je po izobrazbi kozmetična tehnica in izredno študira socialno delo.

Pravi, da poje, odkar ve zase. »Narodnozabavna glasba me spremlja od mladih nog, vedno me je navduševala,« je iskrena pevka. Njeno otroštvo je bilo brezskrbno, dneve je preživljala na igrišču, kjer je brcala žogo, na kolesu in v gozdu. Ima dve starejši sestri Natalijo in Nino ter psičko Šilo, ki je njena redna spremljevalka med sprehodom in tekom. Čeprav je nekaj glasbenih genov podedovala, jo je šele trdo delo pripeljalo do točke, kjer je danes. »Glasbeno šolo sem obiskovala samo tri leta, in sicer sem se učila igrati klaviature, a sem se pozneje raje posvetila uram solopetja. V prostem času v roke rada vzamem frajtonarico in raztegnem meh,« se nasmehne.

Ansamblu Sladki greh se je pridružila avgusta 2023, ko se je zamenjala glavnina članov ansambla. Pred tem nikoli ni pela v ansamblu, le na kakšnih šolskih nastopih ali priložnostno. Z ansamblom so se zelo veselili zmage na festivalu Loborfest, s čimer so dobili potrditev, da so na pravi poti. »Uživali smo, ko smo šli na oder, in to povsem brez pričakovanj. Pravzaprav smo bili prvi dan na uradnem dopustu in smo komaj čakali, da uzremo morje. Potem smo še zmagali. Bilo je nepozabno,« pripoveduje Nastja. S fanti ji nikoli ni dolgčas in zelo uživajo, kadar so skupaj. »Naši karakterji so se odlično 'ujeli' in skupaj gremo skozi vse situacije. Zaupamo si, se podpiramo in si resnico povemo v obraz, četudi je ta kdaj boleča. Večino časa se smejimo. Fantje so pravi kavalirji in se zavedajo, da je nežnejši spol treba malo bolj razvajati. A kadar postavljamo in pospravljamo opremo, delamo vsi. Kot prava ekipa,« nam opiše vzdušje v ansamblu.

S Sladkim grehom je posnela šest skladb, pravkar nastaja sedma. »Vsakič, ko oblečem narodno nošo, me preplavi občutek ponosa in hvaležnosti. Zame je čudovit simbol in poklon narodnozabavni glasbi. Še z večjo mero ljubezni jo nosim, ker jo je ustvarila moja mami,« je iskrena. Ob tem nam še zaupa, da nega noše ni zelo zahtevna in da sama na svojo pazi kot na največji zaklad.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
