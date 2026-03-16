Sladki greh in Nastja Borinc z novo polko vabijo na še eno rundo (Suzy)

Štajerski ansambel Sladki greh je na radijske postaje poslal novo polko Še ena runda. Energičen kvintet s pevko Nastjo Borinc osvaja poslušalce in jih popelje v brezskrbne čase veselja, prijateljstva in dolgih noči v dobri družbi.

Člani ansambla so Dejan Hren, Igor Sabadin, Nejc Težak, Staš Žabot, Rene Zamuda in pevka Nastja Borinc. Njihova energija je nalezljiva, nastopajo na različnih prireditvah, koncertih, obletnicah in porokah, poleg sproščenih oblačil radi oblečejo tudi narodno nošo. Nastja se je ansamblu pridružila pred tremi leti. Njena prva misel je bila, da bo težko našla primerno nošo. Njena mama se je ponudila, da jo sešije kar ona. »Pri šivanju je zelo vešča in ta 'projekt' je vzela zelo resno. Največ časa je porabila za iskanje pravih materialov in dodatkov, sešila jo je v rekordnem času – v enem tednu,« nam je zaupala mladenka, ki je po izobrazbi kozmetična tehnica in izredno študira socialno delo.

Nastja v noši, ki ji jo je sešila njena mama. FOTO: Osebni arhiv

Pravi, da poje, odkar ve zase. »Narodnozabavna glasba me spremlja od mladih nog, vedno me je navduševala,« je iskrena pevka. Njeno otroštvo je bilo brezskrbno, dneve je preživljala na igrišču, kjer je brcala žogo, na kolesu in v gozdu. Ima dve starejši sestri Natalijo in Nino ter psičko Šilo, ki je njena redna spremljevalka med sprehodom in tekom. Čeprav je nekaj glasbenih genov podedovala, jo je šele trdo delo pripeljalo do točke, kjer je danes. »Glasbeno šolo sem obiskovala samo tri leta, in sicer sem se učila igrati klaviature, a sem se pozneje raje posvetila uram solopetja. V prostem času v roke rada vzamem frajtonarico in raztegnem meh,« se nasmehne.

Trenutno izredno študira socialno delo. FOTO: Osebni arhiv

Ansamblu Sladki greh se je pridružila avgusta 2023, ko se je zamenjala glavnina članov ansambla. Pred tem nikoli ni pela v ansamblu, le na kakšnih šolskih nastopih ali priložnostno. Z ansamblom so se zelo veselili zmage na festivalu Loborfest, s čimer so dobili potrditev, da so na pravi poti. »Uživali smo, ko smo šli na oder, in to povsem brez pričakovanj. Pravzaprav smo bili prvi dan na uradnem dopustu in smo komaj čakali, da uzremo morje. Potem smo še zmagali. Bilo je nepozabno,« pripoveduje Nastja. S fanti ji nikoli ni dolgčas in zelo uživajo, kadar so skupaj. »Naši karakterji so se odlično 'ujeli' in skupaj gremo skozi vse situacije. Zaupamo si, se podpiramo in si resnico povemo v obraz, četudi je ta kdaj boleča. Večino časa se smejimo. Fantje so pravi kavalirji in se zavedajo, da je nežnejši spol treba malo bolj razvajati. A kadar postavljamo in pospravljamo opremo, delamo vsi. Kot prava ekipa,« nam opiše vzdušje v ansamblu.

V prostem času se najraje sprehaja s psičko Šilo. FOTO: Osebni arhiv

S Sladkim grehom je posnela šest skladb, pravkar nastaja sedma. »Vsakič, ko oblečem narodno nošo, me preplavi občutek ponosa in hvaležnosti. Zame je čudovit simbol in poklon narodnozabavni glasbi. Še z večjo mero ljubezni jo nosim, ker jo je ustvarila moja mami,« je iskrena. Ob tem nam še zaupa, da nega noše ni zelo zahtevna in da sama na svojo pazi kot na največji zaklad.