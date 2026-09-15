Da si Natalija Bratkovič dopušča tudi sladke pregrehe, kaže fotografija z družabnih omrežij, na kateri se je brez zadržkov najprej posladkala s sladoledom, nato se z užitkom lotila še kosa torte. Voditeljica Kmetije je že večkrat odkrito povedala, da pri hrani ne prisega na strogo odrekanje in da lahko, če se ji zahoče, ob desetih zvečer poje celo čokolado. Vendar se za njenim sproščenim odnosom do hrane skriva precej gibanja. Kikboks je že leta pomemben del njenega življenja, letos je treningom dodala še vadbo z utežmi. Spomladi je povedala, da opravi najmanj štiri treninge kikboksa na teden in še trening za moč. Pri tem ima seveda odličnega učitelja kar doma. Njen dolgoletni partner Dejan Vajs je namreč nekdanji svetovni prvak v kikboksu, skupaj vodita tudi Radgonski kickboxing klub. Njen vsakdanji jedilnik je sicer veliko bolj zdrav, kot bi sklepali na hitro. Pred treningom prisega na ogljikove hidrate, piščanca in zelenjavo, po vadbi si pogosto privošči banano. Rada ima hrano, pripravljeno iz čim več sestavin z domačega vrta, do katere ji ni težko priti, saj živi na podeželju.

Sladkanje brez slabe vesti je še slajše, če ga spremlja veliko gibanja.